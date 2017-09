En viktig advarsel

Leder Norske bedrifter ser mer positivt på fremtiden, viser NHOs nye konjunkturbarometer.

I alle næringer, bortsett fra petroleumstilknyttede bedrifter, er optimismen tilbake. NHO tror det meste av nedturen etter oljeprissjokket ligger bak oss.

Og det er gledelig. Men samtidig kommer NHO med en betimelig advarsel. Oljeinntektene hindrer nødvendig effektivisering. Mens land vi liker å sammenligne oss med har gjennomført viktige reformer i årene etter finanskrisen, har Norge utsatt det meste. Selv om regjeringen gikk til valg på å slanke byråkratiet, har det motsatte skjedd. Nesten en tredel av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor, høyest av alle industriland. Thøgersen-utvalget slo i 2015 fast at det etter at handlingsregelen ble vedtatt «ikke har blitt lagt fram innstrammingstiltak av vesentlig omfang i noe budsjettår». Den elleville oljepengebruken har ført til at politikerne slipper å prioritere.

Ikke bare eser byråkratiet ut. Stadig flere nordmenn som burde ha jobbet, lever av ulike trygdeytelser. Frafallet i skolen er også urovekkende stort, sammen med et altfor høyt sykefravær. Vi får stadig færre arbeidstagere bak hver person som lever på statlige overføringer.

NHO anbefaler flere ulike reformer. Det pekes på at Norge ligger i verdenstoppen på helseutgifter, men at det ikke vises fullt ut på resultatet. Hvor kan vi spare? De dyre operasjonsstuene på sykehusene brukes for eksempel i snitt bare rundt halvparten av tiden, på noen sykehus bare en tredel. I kommunene anslås en mulig reduksjon i ressursbruken med 20 til 30 prosent uten at tjenesteproduksjonen reduseres.

Et tredje sektor som har mye å gå på er skole, med høy ressursbruk og bare gjennomsnittlig kvalitet. Det tyder på at det også her er et effektiviseringspotensial. Vi ser det for eksempel i arbeidsmarkedet som ikke klarer å dra nytte av alle vi utdanner. Vi sliter også med å kvalifisere innvandrere for jobb.

Dette er ingen som sier dette er enkelt. Når land rundt oss har klart å snu en krise til noe bra, var det fordi de måtte. Men Norge kan ikke fortsette fråtsingen, og vente med reformene til hele Oljefondet er spist opp. En slankekur har aldri blitt enklere av en utsettelse.