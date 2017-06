En moralpreken om bilbelte

Kommentar Enkelt og greit: Sikkerhetsbeltet halverer risikoen for at du som sitter bak rattet dør i et krasj.

Og nå begynner fellesferien. Kjøre til hytta, til svigerforeldre, til barnebarn, til venninnen din som flyttet før jul. Flybuss til Gardermoen, til Værnes, til Flesland.

Alt vi skal huske før vi drar. Pass, piller og briller. Favorittbamsen til sønnen, mobillader og munnskyllevann, solbrillene som ble glemt av en bror i fjor. Og likevel, av ulike grunner, lar cirka fem prosent av oss være å klikke på plass selen som kan redde liv.

Det er jo så enkelt. Og det er så effektivt. Ikke at det er en garanti, mange faktorer spiller inn i en ulykkessituasjon – men bruk av bilbelte medfører faktisk en redusert dødsrisiko med 50 prosent for deg som sitter bak rattet. Risikoen for den som sitter ved siden av deg og i baksetet reduseres med henholdsvis 45 og 25 prosent.

KOMMENTERER: Kari Spets. Foto: FRODE HANSEN, VG

Se nøye på disse tallene. Og spør deg selv: Hvorfor tar jeg egentlig ikke på meg bilbeltet? Hvorfor løfter jeg ikke armen, tar tak i selen, drar det over brystkassen og fester det? Cirka tre sekunder av livet ditt for å ha 50 prosent større sjanse til å beholdt livet ditt.

Forskning viser at årsakene er sammensatt. Det kan ofte ha med uvaner å gjøre; du er ikke anti bilbelte, men du glemmer det. Og det kan handle om gruppepress. Det er rett og slett ikke kult å bruke bilbelte, en type tilbakemeldinger også politifolk har rapportert om når de har gjennomført kontroller og snakket med unge bilister. Se nøye på disse ordene: «Ikke kult å bruke bilbelte». Vel, «det er ikke tøft å være død», heller, som Konstablenes Maggaband sang i forbindelse med trafikkampanjen som ble lansert i 1985.

På flybussen har jeg lagt merke til at veldig mange ikke tar på seg sikkerhetsbeltet. Selv om det er påbudt, selv om sjåføren sier ifra over høyttaleren, selv om man kan få bot på 1500 kroner og selv om det øker risikoen for å miste livet. En sjåfør ble så glad da han hørte klikket fra bilbeltet mitt at han jublet i mikrofonen! For klikk smitter. Hører du det, er det større sjanse for at du selv klikker fast beltet.

Det er veldig viktig for den som sitter foran deg. Ingen vil vel ha et neshorn i baksetet? For så tung kan du bli i et krasj uten bilbelte i 80 kilometer i timen. Gå innom Vegvesenets nettsider og ta testen for å finne ut om dine 60 kilo blir til ung elefant på 1,6 tonn. Dine 80 kilo gjør deg til en hvalross på 2,1 tonn, og veier du 100 kilo blir du en spekkhugger på 2,6 tonn.

Det handler om sekunder. Sekundene det tar å feste sikkerhetsbeltet. Sekundene som går for fort når det er for sent.