En kjærlighetserklæring til Norge

Debatt Etter ti måneder i Norge kan jeg ikke forlate landet uten en kjærlighetserklæring. Jeg reiser i visshet om at det bilaterale forholdet mellom Norge og USA vil forbli blant de sterkeste USA har.

SAMUEL HEINS, USAs ambassadør i Norge

Det er tid for meg å ta farvel med Norge. Det har vært fantastisk: Et vakkert land, herlige mennesker, et stort demokrati. Det har vært et enormt privilegium å representere USA her.



Min kone Stacey og jeg ble varmt mottatt da vi ankom i mars. Det var en fornøyelse å møte kongen – en stor monark for et flott demokrati! Kongens tale i september var en balsam av rasjonalitet og anstendighet på et tidspunkt da verden trengte det.

Jeg møtte statsminister Solberg, statsråder og opposisjonslederne. De var imponerende, smarte, vennlige og informative.

Tatt godt imot



Forsvarsminister Søreide inviterte meg til å hoppe i fallskjerm fra et norsk militærfly, et tilbud jeg ikke kunne avslå. Planene ble forpurret av at USAs forsvarsminister kom på besøk. La meg minne deg om, statsråd Søreide, at vi har en utestående avtale om å hoppe sammen en gang i fremtiden. Jeg ser frem til det.

Jonas Gahr Støre ønsket meg hjertelig velkommen og engasjerte meg i en oppriktig samtale om saker som er viktige for både USA og Norge.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var vertskap for USAs transportminister, og i løpet av besøket ble jeg nærmere kjent med statsrådens enestående kolleksjon av modellbiler.

Utenriksdepartementet har vært vår nærmeste samarbeidspartner, og gode nabo. Hvilken imponerende samling av diplomatisk talent, som begynner med statsråd Brende. Hatten av for alle våre venner lengre ned i gaten og deres kolleger ved den norske ambassaden i Washington D.C., under ledelse av ambassadør Aas.

Høflighet og vennlighet



Jeg slutter ikke å la meg imponere av Norges karakteristiske høflighet og vennlighet som gjennomsyrer alle aspekter av samfunnet, inkludert politikken.

For eksempel, da jeg inviterte lederne for ungdomspartiene på frokost, utviste de dyp forståelse av komplekse politiske problemer i Norge og verden, var genuint interessert i hverandres perspektiver på tross av meningsforskjeller og behandlet hverandre med respekt.

Politikerne rundt i verden kunne hatt godt av å følge deres eksempel.

Den amerikanske ambassaden har jobbet med nordmenn på en rekke felt. I min tid har vi samlet representanter fra ulike lokalsamfunn og grupper for å utveksle synspunkter og perspektiver: artister, lærere, menneskerettighetsforkjempere, innovatører, gründere, religiøse ledere, homofile, lesbiske, transseksuelle og biseksuelle aktivister, samt representanter fra næringslivet, olje- og gassektoren, shipping, transport, forsvar, fiske og finans.

Deres ideer beriket oss og jeg håper de også beriket hverandre.

Bedre forståelse for langrenn



Jeg har blitt opplært i en rekke emner som sjelden undervises sammen: medisinsk utstyr, sjelden gourmetkaffe, militært utstyr, arktisk klima og styresett, maritim navigasjon, lakselus, vannkraft, transseksuelle helsetjenester og norsk historie. Min nyervervede kunnskap strekker seg også inn i det kulturelle.

Jeg har nå en langt bedre forståelse for langrenn (inkludert skiskyting), Nordmarkas turstier og bærplukking, julebord og 17. mai som barnas dag.

Jeg har reist fra sør til nord i dette nydelige landet. En vakker dag i Stavern, i godt selskap ved sjøen, observerte vi eldgamle helleristninger. En tur til Telemarks fascinerende severdigheter inkluderte et fantastisk opphold hos norske venner i Rjukan.

Jeg gledet meg stort over Vestlandets fjorder og alt Bergen og Stavanger har å by på. Ikke minst ble jeg fascinert av det høye nord, som for min del inkluderte blant annet Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes. Jeg har hatt to turer til Svalbard, et sted som er ubeskrivelig mystisk og unikt. Vi har også vært så heldige å besøke Lofoten, ikke én, men to ganger, fullstendig overveldet av øyrikets slående skjønnhet.

Til mitt hell har mange her oppdaget min forkjærlighet for seiling, noe som førte til flere store opplevelser på vannet. St. Hansaften seilte vi med norske venner inn i det eventyraktige kveldslyset.

En annen dag seilte vi fra Oscarsborg inn til Akershus festning, sammen med lederskapet i Kongsberg Gruppen. Stacey og jeg nøt også en fantastisk båt-sentrert helg i Kragerø og Risør under sistnevntes trebåtfestival - en skikkelig godbit.

Vil savne mye



Jeg har blitt spurt om hva jeg vil savne fra tiden i Norge.

Listen er lang: Utrolig mat, inkludert et bredt utvalg av fersk sjømat, ribbe og pinnekjøtt og et utall grovbrød. Fantastisk natur. Livet i Oslo, en by i verdensklasse, med kulturelle arenaer, friluft, offentlig transport, restauranter, bydeler, arkitektur og kunst. Vi likte spesielt de vakre kunstverkene som utsmykker mange offentlige plasser og kontorer (inkludert massevis av Munch).

Vi har blitt introdusert til andre ikoniske artister, som Nikolai Astrup og Harriet Backer, og moderne kunstnere som Jakob Weidemann og Per Dybvig. Men øverst på listen står menneskene. Over hele Norge har vi blitt møtt med vennlighet, sjenerøsitet, varme og gjestfrihet. Varige personlige vennskap har slått rot. Jeg må også gi honnør til livvaktene fra PST - profesjonelle og utrettelige menn og kvinner, hardt arbeidende og alltid blide.

De gjør Norge stolt.



Nå når jeg reiser fra Norge, forlater jeg USAs ambassade i Oslo i veldig gode hender. Jeg har et virkelig flott team av erfarne amerikanske diplomater, kunnskapsrike militære offiserer, og, selvsagt, talentfulle norske fagfolk som blir værende og fortsetter å nære det flotte forholdet mellom USA og Norge.

Våre felles verdier og vårt felles engasjement for å fremme fred, sikkerhet, økonomisk velstand og menneskerettigheter, helse og miljø over hele verden vil fortsette. Det sterke båndet, som har blomstret under mange ulike regjeringer, vil bestå.

Som en langvarig og betrodd alliert av USA er jeg trygg på at Norge, slik de bør, vil fortsette å uttrykke sine bekymringer og gi råd til den nye amerikanske politiske ledelsen.

Jeg reiser i visshet om at det bilaterale forholdet mellom Norge og USA vil forbli blant de sterkeste USA har.