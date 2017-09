En forsiktig radikalisering

Kommentar Småpartiene på venstresiden er skolevalgets vinnere. Men resultatet er ikke radikalt anderledes enn andre meningsmålinger.

Jada, «den som ikke er radikal i sin ungdom har ikke noe hjerte og den som ikke er konservativ som gammel har ikke noen hjerne, som den franske statsministeren Georges Clémenceau en gang skal ha formulert det.

En påminnelse til oss tilårskomne menn, enten vi er aviskommentatorer eller Olje og energiministre, som blir hoderystende forferdet over at unge mennesker ikke i tilstrekkelig grad slår ring om partier som vil balansere budsjettet, stramme inn asylpolitikken og satse videre på olje og gass.

For ved skolevalgene slutter ungdommen opp om nettopp de partiene som utfordrer det bestående på disse områdene, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Kan du fatte og begripe hvor de tar sin dårskap fra?

I det litt større perspektivet er imidlertid ikke resultatene så veldig forskjellig fra de målingene vi har sett blant velgerne ellers de siste månedene, og i VG senest tirsdag ettermiddag: Ap er største parti, men synker under 30 prosent. Særlig Høyre, men også FrP gjør det dårligere blant de unge enn blant velgerne totatalt sett, men holder posisjonene sine.

Og i likhet med resultatet av meningsmålingene, er skolevalgresultatet for tett til at man kan si hvilket resultat det vil gi for Stortingsvalget på mandag.