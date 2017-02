En foregangskvinne

Kommentar Kaci Kullmann Five brøytet vei for andre kvinner i politikken. Og hun bidro sterkt til at Norge fikk EØS-avtalen, vårt viktigste bånd til Europa.

Det er lett å glemme hvor mannstung norsk politikk var da Kaci Kullmann Five steg frem som en stjerne under partilederutspørringen på NRK i 1977. Hun var leder i Unge Høyre, den første kvinnen i dette vervet noensinne. Under utspørringen stilte hun partileder Erling Norvik i skyggen. Kaci Kullmann Five trollbandt det politiske Norge.

Senere, i 1991, ble hun Høyres første kvinnelige leder. Sammen med daværende Ap-leder Gro Harlem Brundtland og etter hvert Sp-leder Anne Enger Lahnstein endret hun norsk politikk; det ble helt naturlig med kvinnelige partiledere. De tre kvinnene åpnet opp og moderniserte politikken. De skrev historie.

Som den første gravide stortingsrepresentanten viste Kaci Kullmann Five at det er mulig å være småbarnsmor og topp-politiker. I senere år fortalte hun åpent om hvor tøft det hadde vært. Hun visste mer enn noen at det ble stilt store krav til henne, og at hun som foregangskvinne ble målt og vurdert annerledes enn sine mannlige kollegaer.

De tøffeste kravene kom kanskje fra henne selv. I 1994 trakk hun seg som Høyre-leder, av hensyn til familien. Det var tydelig for omverden at Kaci Kullmann Five var et menneske med en sterk pliktfølelse. Hun visste at hun hadde tatt på seg oppgaver som krevde alt av henne, samtidig som hun hadde familie hjemme som også trengte henne.

Jeg traff Kaci Kullmann Five første gang som fersk journalist sommeren 1990, da hun som handelsminister ledet regjeringens forhandlinger med EF om en mulig EØS-avtale. Hun var svoren EF-tilhenger, og ønsket som så mange andre først og fremst at Norge skulle bli fullverdig medlem i EF, som senere ble til Den Europeiske Union, EU.

Det er antagelig som handelsminister Kaci Kullmann Five gjorde sin største innsats for Norge. Ap-regjeringen, ledet av Gro Harlem Brundtland, startet EØS-forhandlingene, men tapte valget i 1989. Kullmann Five videreførte arbeidet på imponerende vis. Hun var kunnskapsrik, hun hadde et bredt internasjonalt kontaktnett som hun brukte med klokskap, og hun fremsto solid og troverdig.

Europa-spørsmålet splittet Norge. Mange var uenige med Kullmann Five. Men ingen tvilte på at hun brukte all sin våkne tid på å sikre norske interesser gjennom en best mulig EØS-avtale. Også da Ap igjen hadde tatt over regjeringsmakten, brukte Kullmann Five sine kunnskaper og kontakter for å bidra til et best mulig resultat. Først i arbeidet med å fullføre EØS-avtalen, og deretter i forhandlingene om norsk EU-medlemskap.

De siste årene har hun gjort seg mest bemerket gjennom Nobelkomiteen, først som medlem, og nå sist som leder av komiteen. Kullmann Five kunne virke som en tilbakeholden og forsiktig person. Men det fantes en sterk vilje bak et dannet ytre. Hun satte sitt tydelige merke på komiteens arbeid. Fredsprisen til EU i 2012 var i hennes ånd. Hun var sterk og klar i sitt syn på menneskerettigheter – ingen kunne tvile på at også hun sto rak i møte med Kina og andre undertrykkende regimer som forsøkte å påvirke komiteens arbeid.

Og hun fremmet kvinner – ute i verden, og her hjemme. Dagens kvinner har mye å takke henne for. I politikken – og utenfor.