En dag uten trening gir mening

Kommentar Jeg sluttet å «trene-trene». Og oppdaget at en sunn sjel gjør et sunt legeme.

Når danskene i en fersk undersøkelse skal vurdere hva som er viktigst for å leve sunt, plasserer de «å nyte livet, selv om det innimellom er usunt» øverst. Paradoksalt nok, eller kanskje ikke.

KOMMENTERER: - KARI SPETS kari.spets@vg.no

Etter en langvarig lungebetennelse i fjor begynte jeg liksom aldri å trene igjen. I takt med at jeg frisknet til, ventet jeg på at alt skulle gå galt. Depresjoner, stress, sykelig overvekt, enda vondere rygg og så videre. For sånn er det jo. Trene-trener du ikke, går livet, kroppen og hjernen i dass.

Jeg har trent siden jeg var liten. Friidrett, håndball, aerobic, spinning, squash og løping. Etter hvert (sånn cirka rundt aerobic) begynte jeg å mislike det, men jeg gjorde det like fullt. Investerte i den fysiske og psykiske helsen, liksom.

Jeg ble stresset og sur av det. Måtte da klare de ynkelige to øktene i uken, tenkte jeg. Hvis jeg droppet det og drakk øl i stedet, ble jeg enda mer stressa, enda surere.

Les også: Nordmenn skryter på seg trening

Jeg våknet om morgenen og tenkte æsj, i kveld skal jeg trene, og så var jeg sur resten av dagen, frem til jeg trente (som for så vidt var ok), og så var jeg kortvarig blid, sånn som det står i bladene, «verdens beste følelse». To-tre dager senere hang det over meg igjen: Æ S J.

Så sluttet jeg altså. Ryggen ble bra. Humøret ble jevnt. Jeg ble hverken slapp eller sykelig overvektig. Livet ble deilig. Og danskene, de er enige, viser undersøkelsen som er gjennomført av tenketanken Mandag morgen i samarbeid med TrygFonden.

«Å dyrke mosjon» ligger nest nederst, på ellevteplass. Dessuten mener nesten seks av ti dansker at samfunnet er preget av sunnhetshysteri.

Den fine kategorien «å bevege seg i det daglige» har fått bronse. Det er noe trivelig over det uttrykket, sånn «drit i maset om å bli den beste utgaven av deg selv». Så jeg går hjem fra jobb og hit og dit noen ganger i uken, det hender at jeg går på ski og i fjellet, jeg bor i fjerde etasje uten heis, og jeg liker å rydde.

Jeg tipper dette dekker anbefalingen fra Helsedirektoratet om at man daglig bør utøve «fysisk aktivitet omtrent 30 minutter av moderat til høy intensitet» daglig.

Les også: Støvsugeren beskytter hjertet

Ikke det at jeg ellers konstant velter meg på sofaen med hodet i et potetgulltrau. Alt med måte liksom. Det bør nevnes at jeg av underlige grunner og uten store mengder av selvdisiplin har et fornuftig kosthold, inkludert såkalte «utskeielser» (for et teit ord) som ikke er «fortjente» eller gjennomtenkte.

Det hender jo at jeg lurer på om jeg ikke kommer meg opp ei trapp når jeg er 65 år. Men kanskje, apropos danskenes førsteplass, blir også den fysiske helsen bedre av at man nyter livet på den måten som passer den enkelte best? En sunn sjel gjør et sunt legeme? Så lenge man beveger seg litt og får i seg nok brokkoli?

For all del, elsker du halvmaraton og styrketrening, så kjør på. Men blir du sur og fæl av å løpe en mil på tredemølle to ganger i uken, anbefaler jeg å spasere rundt i verden i stedet.