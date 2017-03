Eldre og pårørende fortjener bedre

Leder Det viktigste for folk som ikke kan stelle seg selv, er ikke at de får seg en dram.

Eldreomsorg blir gjerne salderingsposten når et haltende kommunebudsjett skal gjøres opp. Det er et kommunalt ansvar, men de overordnede føringene kommer fra sentralt hold.

Og nå varsler den blåblå regjeringen nye takter. Helseminister Bent Høie har lansert en eldrereform for å sikre at eldre i hele landet får et bedre tilbud.

Ny forskning fra Bergen viser en dobling av pasienter som døde på sykehjem. Som følge av samhandlingsreformen tar kommunen over flere pasienter tidligere, som også var hensikten. Men samtidig er det lite som tyder på at de har fått styrket kompetansen eller økt bemanningen.

Nå er det ingen automatikk i at kommuner med best råd har den beste eldreomsorgen. Det handler om overordnet organisering. Og her har de blåblå forlovet seg som alle andre.

For selv om det har vært mange gla' saker om at eldresenter og sykehjem får skjenkebevilling, så er ikke det viktigste for folk som ikke kan stelle seg selv at de får seg en dram.

Mat for eksempel, er et mye større problem. Nesten halvparten av eldre som legges inn på sykehus, er underernært. Andre problemer er overmedisinering og bruk av tvang.

En rapport fra Helsetilsynet avdekket at pasienter med demens fikk hjelp av opp til 26 ulike ansatte i løpet av bare en måned. Slik det er i dag, tar de nærmeste også en stor jobb.

Pårørende bruker opptil 40 timer i uken på å gi omsorg til demente i familien rett før innleggelse. Og når den eldre først blir innlagt, er ofte de pårørende helt utslitt.

Som helseminister Bent Høie sa da han lanserte reformen, er kompetanseheving og kunnskapsdeling sentralt. Og en egen prosjektorganisasjon skal finne ut hvordan det best skal gjøres frem til reformen innføres i 2019.

Men Høie snakket også om forholdsvis enkle grep som kan gjøres før den tid. For eldreomsorgen er bra mange steder. Forsøk med ernæring og trening rundt om i kommunene, har vist gode resultater.

Mange har lykkes i å avlaste pårørende og forlenge god helse med forebyggende hjemmebesøk, aktivisering og en så enkel ting som farge på tallerken som fører til at demente spiser vesentlig mer.

Vi må sørge for at eldre og pårørende over hele landet kan nyte godt av denne erfaringen.

– Det å være fylt 80 år er strengt tatt ingen alder lenger, sa statsminister Erna Solberg. Og hun har rett i at mange har tiår igjen. Da må vi gjøre de årene best mulig.