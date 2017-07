Eldre i valgkamp

Leder Bård Hoksrud (Frp) lanserer tanken på en egen eldreminister. Det bør forbli på ide-stadiet.

Hvis det hadde vært viktig for Frp å etablere et eget departement for eldreomsorg har de hatt muligheten til å gjøre dette i løpet av fire år i regjering. Frp har vært inne på tanken også tidligere, og dette må anses som et valgkamputspill.

I et intervju med NRK lover Hoksrud at hvis Frp fortsetter i regjeringen etter valget håper han på å få gjennomslag for dette forslaget. Det blir nok et slag i luften ettersom Høyres helsepolitiske talsperson, Kristin Ørmen Johnsen, sier seg uenig i at landet trenger en egen eldreminister. Hun mener det er et urealistisk forslag, selv om det er viktig å ha fokus på eldreomsorg.

I dag har en statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet dette som ansvarsområde. Hoksrud mener helseministerens oppgaver spenner over et så stort område at det er behov for en statsråd som kun befatter seg med eldre. Vi mener det vil være uheldig å skille eldreomsorg fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er viktig at helseministeren har et overordnet ansvar for hele sektoren, inkludert den viktige eldreomsorgen. Å bygge opp et alternativt byråkrati i et eget departement tjener ikke saken.

Hoksrud har rett i at det er påfallende hvordan politikerne plutselig snakker eldres sak før et valg. Men på dette området er Frp slett ikke noe unntak. De eldre utgjør en stor og viktig velgergruppe. Som andel av befolkningen er den økende, blant annet på grunn av høyere forventet levealder. Valgdeltakelsen er størst i gruppen 67 til 79 år. Men de eldre utgjør på ingen måte noen ensartet gruppe. Mange er friske og har god økonomi, andre er enslige minstepensjonister med lite å rutte med og andre er helt avhengige av en sykehjemsplass.

Den forventede eldrebølgen vil gi Norge utfordringer de kommende tiårene ettersom det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Vi løser ikke slike problemer med å utnevne en eldreminister. Det viktigste er en økonomisk politikk som stimulerer til vekst og høy sysselsetting. Slik kan vi sikre velferdsstaten og en god eldreomsorg.