Da jeg mørkla borettslaget

Kommentar På desperat jakt etter ledig ladestasjon klarte jeg å mørklegge deler av borettslaget.

Innenfor rimelig gangavstand der jeg bor på oversiden av St.Hanshaugen i Oslo, er det omtrent 15 parkeringsplasser med ladepunkt.

I takt med at elbil-tettheten i dette området har økt, har sannsynligheten for at et av ladepunktene skal være ledig når du trenger det, minket.

Her bor folk i bygårder uten mulighet til å lade hjemme. Uansett om man har aldri så lang skjøteledning, er sjansen for å finne en ledig gateparkeingsplass i nærheten av eget vindu nærmest mikroskopisk. Man er avhengig av offentlige ladepunkter.

Sist uke skulle jeg kjøre sønnen min til en kveldsaktivitet i sentrum. Elbilen jeg pleier å låne var nesten tom for strøm da vi skulle avgårde. Det rakk akkurat ned til sentrum og tilbake igjen.

«MØRKLEGGEREN» Mona Langset Foto: Frode Hansen , VG

Neste morgen måtte jeg igjen avgårde med bilen, og da til den andre siden av byen. Enkelte ganger er det ikke praktisk mulig å reise kollektivt, og dette var en slik morgen. Men displayet viste at jeg ikke hadde i nærheten av nok strøm til å komme dit.

Jeg måtte lade. Så jeg kjørte runden til alle ladeparkeringsplassene i området. Ingen var ledige. Og ingen bileiere på vei til å hente ferdigladet bil, var i sikte. For det er også noe av problemet: Bilene blir gjerne stående på ladestasjonen lenge etter at de er fulladet.

Jeg måtte ha strøm. Så jeg tok en kalkulert risiko: Det private parkeringsselskapet som vokter bakgården er raskt på pletten hvis noen setter fra seg bilen der. Men parkeringsgebyret jeg eventuelt ville fått, ville være mindre enn prisen for taxi fram og tilbake neste morgen.

Jeg visste at det var en stikkontakt på den ene lyktestolpen på plenen.

En nabo som så at jeg kjørte bilen skrått ut på det frosne gresset, bemerket at det kanskje ikke var så lurt å lade elbil i en lyktestolpe.

– Ikke noe problem, sa jeg, og viste til at jeg har ladet elbilen med vanlige stikkontakter andre steder før.

Jeg gikk inn for å skrive en lapp å legge i bilruten med beskjed til naboene om at dette var et nødstilfelle.

Da jeg kom ut igjen med lappen i hånden hadde lykten slukket. Og ikke bare den. Utebelysning, trappeoppganger og kjellere lå også i mørke.

En kortslutning hadde jeg ikke lagt inn i risikovurderingen..

Dette kunne bli dyrt.

Beskjemmet sendte jeg en tekstmelding til vaktmesteren og anga meg selv som årsak til mørkleggingen. Og håpet at det ikke skulle bli alt for dyrt.

Heldigvis var det bare en sikring som hadde gått.

Men dette var flaut. Neste gang alle de offentlige ladepunktene i nærområdet er opptatt, kjører jeg heller lengre på jakt etter et sted jeg kan lade, og tar buss eller taxi hjem. Og så buss eller taxi tilbake for å hente bilen neste morgen.

Og det er vel ikke sånn det skal være å ha elbil i Oslo, Lan?