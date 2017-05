Eksamen på like vilkår

Leder NRK har satt søkelyset på en uheldig eksamenspraksis, som i ytterste konsekvens kan gi negative følger for enkelte elever når de i neste omgang skal søke høyere utdanning.

Det viser seg at fylkene har ulikt syn på hvilke hjelpemidler som kan tillates under eksamen i videregående skole. Og siden det ikke finnes overordnede regler for dette, kan elevens bosted avgjøre hvor godt hun gjør det på en nasjonal avgangseksamen.

Vi forstår godt at dette oppleves som urimelig.

I dag er det opp til den enkelte fylkeskommune sammen med skolen å bestemme hvilke hjelpemidler elever skal ha anledning til å ta i bruk ved eksamener. Noen videregående skoler gir tilgang til en hel rekke nettsider, andre tillater færre, mens enkelte sier blankt nei til bruk av internett overhodet.

Både Elevorganisasjonen og Norsk Lektorlag mener dette er urettferdig overfor dem som får kun begrenset eller ingen tilgang til elektroniske hjelpemidler. Overfor NRK karakteriserer en mangeårig sensor den vilkårlige praksisen som «en eksamen i klipp og lim, og ikke hvor mye elevene kan». Han er videre bekymret for juks og at det kan utvikle seg en kultur der ungdommene nærmest blir opplært til å tro at det å plagiere andre er akseptabel atferd.

Vi tror ikke veien videre er å stenge for all nettbruk. Dagens samfunn er så til de grader nettbasert, ja, skolehverdagen også, så det må heller legges mer til rette for bruk av digitale hjelpemidler også ved eksamen. Mange skoler har allerede systemer som gir dem god kontroll med hvilke nettsider elevene besøker. Dette er teknologisk overkommelig.

Det er like fullt uholdbart at det ikke finnes nasjonale retningslinjer for hvordan avsluttende eksamen i videregående skole skal avvikles. Ifølge Utdanningsdirektoratet er oppgavene laget slik at det ikke er hjelpemidlene som er avgjørende for at eleven skal kunne gi en god besvarelse. Det vil vi tro er riktig. Men så lenge praksisen er ulik, vil både elever og lærere oppleve denne skjevheten som forstyrrende.

Det er en grunn til at nasjonale eksamener har likt innhold i hele landet, at sensur gjennomføres etter gitte retningslinjer og at det finnes prosedyrer for å påklage karaktersettingen. Av nøyaktig samme grunn burde direktoratet gi klare føringer til alle fylkeskommuner og videregående skoler om hvilke hjelpemidler som kan tillates, slik at alle elever stiller på like vilkår.