Viktig visitt

Leder Det er av stor betydning at pave Frans viser solidaritet med de koptiske kristne i prøvelsenes tid.

Under sitt besøk i Egypt støttet pave Frans forfulgte og terroriserte trosfeller. Den såkalte islamske stat (IS) påtok seg ansvaret for terrorangrepene mot to koptiske kirker på palmesøndag da 45 mennesker ble drept. I desember ble 28 mennesker drept i et lignende angrep mot katedralen i Kairo. Egypt rammes hardt av terror, ofte mot landets kristne minoritet.

En internasjonal fredskonferanse for kristne og muslimske ledere har denne uken blitt arrangert i Kairo. Pave Frans ønsker dialog og forbrødring mellom ulike trosretninger. I en tale fredag, ved et av verdens viktigste islamske læresteder, snakket paven om religiøse lederes forpliktelse til å avsløre vold utkledd som fromhet. Han talte om behovet for å fordømme brudd på menneskelig verdighet og menneskerettigheter. Paven møtte deretter president Abdel Fattah al-Sisi og anerkjente hans klare tale mot religiøs ekstremisme. Men pave Frans sa også at historien ikke tilgir de som preker om rettferdighet, men deretter praktiserer urettferdighet. Skal en religiøs dialog være meningsfull må religiøse minoriteters liv og rettigheter beskyttes. Det er ikke nok å ta avstand fra IS. Religiøse ledere må aktivt motarbeide hatefulle ytringer og diskriminering av minoriteter.

Egypt slår hardt ned på opposisjonelle, samtidig som de fører kamp mot islamistiske ekstremister. De kristne er blitt en svært sårbar minoritet i alle konfliktene i den arabiske verden. Kristne terroriseres av ekstremister som vil knuse samfunnets mangfold. De trues og jages i dag på flukt fra mange muslimskdominerte land. Både religiøse og politiske ledere et stort ansvar å stanse denne svært tragiske utviklingen. Egyptiske myndighetene må fullt ut respektere og beskytte den kristne minoriteten. De har dessverre så langt sviktet, gang på gang. Sikkerheten må nå bli bedre.

Egypt var et av de første land som ble kristnet. De har preget og beriket det egyptiske samfunn i 2000 år. De koptiske kristne utgjør fortsatt om lag ti prosent av befolkningen og er det største kirkesamfunn i Midtøsten. De kristne utsettes for diskriminering og vold til tross for at de fullt og helt er en del av den egyptiske nasjonen. De trenger vår oppmerksomhet og støtte. Pavens engasjement er forbilledlig.