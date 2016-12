Terror mot kristne

Kommentar En bombe eksploderer i hjertet av den eldgamle koptiske kirke i Egypt. De kristne i Midtøsten skremmes på flukt.

De kristne er blitt en sårbar minoritet der den nye religionen først slo rot for nesten 2000 år siden. Kirker ødelegges og kristne drepes eller fordrives fra noen av verdens eldste menigheter, i land som Syria, Irak og Egypt.

Minst 25 mennesker ble drept i terrorangrepet mot senteret for den koptisk-ortodokse kirke i Kairo. De fleste av ofrene var kvinner og barn. Bomben ble detonert i et kapell ved siden av St. Markus-katedralen og nær pave Tawadros’ residens. Dette skulle være et høysikkerhetsområde, men heller ikke her var kirkegjengerne trygge.

Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd som representerer 550 millioner kristne i et stort antall kirkesamfunn, viser i en uttalelse etter Kairo-terroren at den koptiske kirke i senere år har sett medlemmer blir drept mange ganger.

– Hendelsene i Kairo er et nytt alvorlig eksempel på hvor sårbare de kristne samfunn er i Midtøsten, sier Tveit.

I stadig flere land er kristne den mest utsatte av minoriteter. I følge det amerikanske utenriksdepartementet utsettes kristne i over 60 land for forfølgelse på grunn av sin tro, enten av myndigheter eller grupper. Særlig urovekkende er utviklingen i mange arabiske land. Det er en stor tragedie i vår tid at kristne tvinges på flukt fra Midtøsten, fra samfunn de har preget og beriket i snart 2000 år.

I mange hundre år var Egypt et kristent land før muslimene kom i flertall etter år 1000. I dag utgjør de kristne knapt ti prosent av befolkningen, men er fortsatt det største kirkesamfunn i Midtøsten.

Kopterne har lenge vært utsatt for forskjellsbehandling av storsamfunnet, men etter den arabiske våren er det blitt er en helt annen aggresjon og intensitet i angrepene. De kristne anklages for å ha støttet militærkuppet mot president Mohamed Mursi og Det muslimske brorskap, selv om mange unge kristne sto sammen med islamister, moderate og sekulære i kampen mot det tidligere regime til Hosni Mubarak. Kristne angripes av islamistiske terrorgrupper, men også av voldelig mobb. På en uke i august i 2013 ble 38 kirker ødelagt og 23 andre angrepet.

Det er ikke de kristne i Midtøsten som har utløst sekterisk strid mellom sjia- og sunnimuslimer, eller blodige oppgjør mellom sekulære- og islamistiske krefter. Men i en nådeløs tid er ingen mer utsatt.