Leder Mattilsynet har iverksatt undersøkelser for å finne ut om nederlandske egg med et farlig insektmiddel kan ha kommet til Norge.

Nederland er EUs største produsent av egg, og rammes nå av en skandale som så langt omfatter 17 land. Deriblant Danmark, som alene har importert 20 tonn nederlandske egg. Foreløpig er det lite som tyder på at Norge vil bli berørt, siden vi knapt tar inn egg utenfra. Ifølge Statistisk sentralbyrå har ikke Norge importert ferske hønseegg fra Nederland de siste 30 årene. Det gjenstår å se om vi har importert ferdigmat iblandet slike egg.

Les også: Nederland skal ha visst om eggskandale i ni måneder

I Storbritannia har eggskandalen gått rett inn i den polariserte Brexit-debatten, der «forgiftede egg fra EU» brukes for alt hva det er verdt. Også her hjemme har vi sett tilløp til å gjøre denne saken til et argument mot Europaunionen, og EUs angivelige mangel på mattrygghet. Vi mener dette er en avsporing.

La det være tindrende klart: Omsetning av forgiftede egg er alvorlig! Vi mener ikke et øyeblikk å bortforklare eller unnskylde det graverende i forsøket på å selge mat med ulovlige tilsetningsstoffer eller farlig høye verdier av sprøytemidler og annen gift. Vi mener heller ikke at EU er ufeilbarlig, så langt derifra. Derimot mener vi at forsøket på å gjøre en kriminalsak fra Nederland til systemkritikk av EU faller på sin egen urimelighet.

For det første synes graden av fare for mennesker ved å innta disse eggene å være noe overdrevet. Undersøkelser fra Fødevarestyrelsen i Danmark og mattilsynet i Frankrike konkluderer med at man skal spise svært mange egg hver eneste dag i lang tid før man eventuelt kan utvikle helseplager. For det andre er det EU selv som har sørget for å avsløre og ettergå denne skandalen. Om noe er det heller et eksempel på at mattryggheten i EU synes utmerket, og at unionens overvåkningssystemer fungerer.

Hva som konkret har skjedd vet man foreløpig ikke. Det er påvist funn i nederlandske egg av et insektmiddel mot lus og midd på husdyr som heter fipronil. Dette middelet er forbudt i EU til bruk i matindustrien. Det antas at de angjeldende produsentene har falt for fristelsen å kutte noen svinger for å redusere kostnader. Landbruket er under kraftig press i mange land, hvor matprodusenter sitter igjen med en stadig mindre andel av kaken på grunn av konkurransen dagligvarekjedene mellom og forbrukere som foretrekker billig fremfor bra. «Vi har fått akkurat hva vi har bedt om», som en britisk kommentator nylig skrev om eggskandalen.

Hva vi daglig putter i munnen er noe som angår absolutt alle. Mattrygghet burde i så måte være et sentralt valgkamptema for langt flere enn ett parti.