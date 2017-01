Edward Snowdens fabel

Debatt Edward Snowden har servert løgn på løgn om hva han stjal fra NSA, og hans omgang med russisk etterretning. Nå søker han om benådning.

EDWARD JAY EPSTEIN, forfatter

Av alle løgnene Edward Snowden har fortalt siden hans massive tyveri av statshemmeligheter fra etterretningsorganet National Security Agency (NSA) og reisen til Russland via Hong Kong i 2013, er ingen mer provoserende enn påstanden om at han aldri hadde intensjoner om å delta i spionasje, og bare var en «varsler» som forsøkte å blottlegge NSAs overdrevne informasjonsinnsamling. Mens vi teller ned mot Snowdens mulighet til benådning, er det tid for å gjennomgå det vi har funnet ut om hans egentlige motivasjoner.

Edward Jay Epstein.

Snowdens ulovlige tilegnelse av USAs mest nitid bevoktede, graderte informasjon foregikk i mai 2013, ifølge de føderale aktorenes anmeldelse måneden etter. På det aktuelle tidspunktet var Snowden en 29 år gammel teknolog som jobbet som analytiker på opplæring for konsulentfirmaet Booz Allen Hamilton ved NSAs regionbase i Oahu, Hawaii. Den 20. mai, omtrent seks uker etter jobboppstart, unnlot han å møte på jobb og sendte e-post til veilederen sin om at var på sykehuset og ble undersøkt for epilepsi.

Denne unnskyldningen var usann. Snowden var ikke engang på Hawaii. Han var i Hong Kong. Han hadde flydd dit med oppbevarte, graderte data som han hadde stjålet fra NSA.

Dette var ikke den eneste løgnen Snowden presenterte. Det ble tydelig under mine granskninger de siste tre årene at nesten hver eneste komponent i fortellingen som Snowden la fram, som også nådde sin endelige tilblivelse i Oliver Stones film Snowden fra 2016, beviselig er gale.

Dette narrativet oppsto kort tid etter at Snowden ankom Hong Kong, hvorpå han avtalte et møte med Laura Poitras, en Berlin-basert dokumentarfilmmaker, og Glenn Greenwald, en Brasil-basert blogger for The Guardian. Begge journalistene har vært langvarige kritikere av NSAs overvåkning, og Snowden hadde kontakt med dem (med aliaset Citizen Four) i fire måneder.

For å gi dem et nyhets-scoop som diskrediterte NSA-operasjoner, valgte Snowden ut flere tusen dokumenter fra sin enorme samling med stjålet materiale, inkludert to eksplosive dokumenter som han ba dem om å bruke i sine første reportasjer. Den ene var den nå berømte hemmelige ordren fra etterretningsdomstolen Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA) til Verizon om å oppgi data om amerikanske telefonbrukere til NSA. Den andre var en NSA-presentasjon som ga et detaljert bilde av byråets kapasitet til å fange opp ikke-amerikanske brukeres internettkommunikasjon via et overvåkningsprogram med FBI-kodenavnet Prism.

Dokumentene ble publisert den 5. og 6. juni i 2013, og fulgt opp med en video hvor han sto frem som varsler og opphav til lekkasjen.

Sentralt i Snowdens versjon var at selv om han muligens kom i berøring med øvrig gradert informasjon da han søkte etter NSA-filene, så tok han bare dokumenter som avslørte NSAs tjenesteovertramp og ga samtlige til journalister.

Men samtidig som Snowdens versjon fikk feste i offentligheten, fortalte en hemmelig skadevurdering utført av NSA og Pentagon om en helt annen historie. Ifølge en enstemmig rapport som ble avgradert 22. desember av Etterretningskomiteen, viste etterforskningen at Snowden hadde «fjernet» (ikke bare berørt) halvannen million dokumenter. Det enorme tallet var basert på, blant øvrige bevis, elektroniske logger hvor utvalgene, kopieringen og forflytningen av dokumenter hadde blitt registrert.

Antallet rappede dokumenter utgjør mer enn det NSA-ansatte var villige til å informere om i 2013 om fjerning av data, antageligvis fordi Etterretningskomiteen fikk fordeler av Pentagons mer omfattende etterforskning. Men selv bare med materialet som Snowden ga til journalister tatt i betraktning, fastslås det i rapporten at han kompromitterte «hemmelig informasjon som beskytter amerikanske soldater stasjonert utenlands, og hemmelig materiale som besørger essensielt forsvar mot terrorister og fremmede makter». Dette var, ifølge rapporten, «kun toppen av isfjellet».

Pentagons etterforskning i 2013 og 2014 engasjerte hundrevis av militære etterretningsoffiserer som jobbet døgnet rundt for å vurdere alle de halvannen million dokumentene. Mesteparten hadde lite å gjøre med innenlandsetterretning eller varsling. De var i hovedsak militære hemmeligheter, som General Martin Dempsey, lederen for Den militære sjefsnemd, vitnet om for Militærkomiteen den 6. mars 2014.

Det var ikke kvantiteten, men kvaliteten i Snowdens tyveri som sa mest. Snowdens tyveri medførte risiko for dokumenter som kunne avsløre NSAs Nivå 3-verktøy – navnet på en dokumentsamling som inneholder NSAs viktigste kilder og metoder. Siden byrået ble etablert i 1952, hadde Russland og andre motstandsnasjoner forsøkt å trenge gjennom Nivå 3-hemmelighetene uten stor suksess.

Imidlertid var det akkurat disse hemmelighetene som Snowden byttet jobb for å stjele. I et intervju med Hong Kongs South China Morning Post den 15. juni 2013, sa han at han prøvde å få seg jobb hos Booz Allen ved CIA, på tross av lønnsreduksjon, fordi det skaffet ham tilgang på graderte lister med datamaskiner over hele verden som NSA tappet for informasjon.

Han lyktes, åpenbart. I et intervju med Vanity Fair i 2014, beskrev Richard Ledgett, som ledet skadevurderingsteamet, et langt dokument som ble tatt av Snowden som, hvis det havnet i feil hender, ville angitt et «veikart» for hvilke mål NSA dekket og ikke dekket i utlandet. Det inneholdt forespørsler fra de 17 amerikanske ettretningsorganisasjonene til NSA om utenlandsetterretning.

Den 23. juni, mindre enn to uker etter at Snowden publiserte en video som understøttet hans versjon, forlot han Hong Kong og fløy til Moskva hvor han mottok beskyttelse fra russiske myndigheter. I mye av mediedekningen som fulgte, ble endestoppet for disse stjålne statshemmelighetene tåkelagt – om ikke totalt mørklagt for offentligheten – med de ubekreftede påstandene om at Snowden fôret håndplukkede journalister eksklusivt.

I hans egen versjon hevdet Snowden alltid at han var en samvittighetsfull «varsler» som overleverte alt stjålent NSA-materiale til journalister i Hong Kong. Han har holdt fast ved at han ikke hadde planer om å hoppe av til Russland, men var på vei til Latin-Amerika da han ble sittende fast i Russland som en følge av amerikanske myndigheters forsøk på å demonisere ham.

For eksempel fortalte han redaktøren i The Nation i oktober 2014 at «Jeg befinner meg i eksil. Myndighetene inndro passet mitt med vilje for å tvinge meg i eksil», og «valgte å holde meg i Russland». Amerikanske myndigheter presterte ifølge Snowden å sette opp denne fellen ved midlertidig å inndra passet hans mens han befant seg i luften etter at flyet tok av fra Hong Kong den 23. juni, og dermed tvinge ham inn i hendene på Russlands president Vladimir Putin og hans regime.

Ingenting av dette er sant. Utenriksdepartementet (UD) erklærte Snowdens pass ugyldig mens han fremdeles var i Hong Kong, ikke etter at han dro til Moskva den 23. Juni. «Generalkonsulen i Hong Kong bekreftet at lokale myndigheter ble varslet om at Snowdens pass hadde blitt inndratt den 22. juni», ifølge vakthavende i amerikansk UD, som også ABC News rapporterte om den 23. juni 2013.

Snowden kan ikke ha vært uvitende om myndighetenes jakt på ham, siden anmeldelsen av ham, datert 14. juni, var nyhetsoverskrifter i Hong Kong. At USA aksjonerte mot ham mens han fremdeles befant seg i Hong Kong, er av avgjørende betydning for hendelsesrekkefølgen, for det peker henimot et direkte engasjement fra Aeroflot, et flyselskap som russiske myndigheter i realiteten kontrollerer. Aeroflot omgikk sine vanlige prosedyrer for å tillate Snowden om bord på flyet til Moskva – selv om han verken hadde et gyldig pass eller russisk visum, som hans nye, tildelte advokat, Anatolij Kutsjerena opplyste om på en pressekonferanse den 12. juli 2013.

Ved å hevde på falskt grunnlag at passet hans ble inndratt etter at flyet lettet i Hong Kong – i motsetning til før han dro – satset Snowden på å tildekke denne utrolige oppgivelsen. Videre avslørte russiske myndigheter sin medvirkning i en reportasje i den russiske avisen Izvestija, da Snowden ble fjernet fra flyet ved ankomst av et sikkerhetsteam i en «spesialoperasjon».

Ei heller var det et uhell av noe slag. Vladimir Putin godkjente personlig denne assistansen etter at Snowden hadde møtt sammen med russiske myndighetspersoner i Hong Kong, noe Putin innrømmet i en TV-overført pressekonferanse den 2. september 2013.

For å røyklegge Snowdens flukt fra Hong Kong, booket WikiLeaks (en organisasjon som Obama-administrasjonen fastslo at var et verktøy for russisk etterretning etter hackingen av Demokratene-ledernes eposter i 2016) et dusin eller flere avledende flybilletter for Snowden til andre destinasjoner.

WikiLeaks’ medgrunnlegger, Julian Assange, sendte også sin stedfortreder Sarah Harrison til Hong Kong for å gjøre opp for Snowden, og for å eskortere ham til Moskva. Kort sagt, Snowdens ankomst i Moskva var verken en ulykke eller resultat av amerikanske myndigheters arbeid.

Snowden holder fast ved at han dro til Russland, ikke bare med tomme hender, men også uten tilgang til noe av det stjålne materialet. Han skrev i Vanity Fair i 2014 at han hadde ødelagt alt før han ankom Moskva – de samme dataene han gikk så langt for å stjele noen uker tidligere på Hawaii.

Det viser seg at også denne påstanden er feil. Den er gjort til skamme av to Kreml-insidere som var i posisjon til å vite at Snowden faktisk brakte det med seg til Moskva. En av dem, Frants Klintsevitsj, var første nestleder av Forsvars- og sikkerhetskomiteen i Dumaen (det russiske parlamentet) på samme tidspunkt som da Snowden hoppet av. «La oss være ærlige», sa Klintsevitsj i et intervjuopptak med NPR i juni 2016, «Snowden delte etterretning med oss. Det er det etterretningstjenester gjør».

Den andre insideren var Anatolij Kutsjerena, en Moskva-advokat med gode kontakter og personlig vennskap med Putin. Kutsjerena virket som mellommann mellom Snowden og russiske myndigheter. Den 23. september 2013 ga Kutsjerena et langt intervju til Sofiko Sjevardnadze, journalist i TV-kanalen Russia Today (RT).

Da Sjevardnadze spurte ham direkte om Snowden hadde overlevert samtlige dokumenter som han hadde tatt fra NSA til journalister i Hong Kong, sa Kutsjerena at Snowden kun hadde gitt «noen» av NSA-dokumentene til journalistene i Hong Kong. «Så han (Snowden) har materiale som ikke er blitt publisert enda?», spurte Sjevardnadze. «Selvsagt», svarte Kutsjerena.

Denne avsløringen er en viktig bit i puslespillet. Det forklarer hvorfor NSA-dokumenter som Snowden hadde kopiert, men ikke gitt til journalistene i Hong Kong – som den pinlige avsløringen om at NSA bedrev målrettet avlytning av den tyske forbundslederen Angela Merkels mobiltelefon – fortsatte å piple opp til overflaten etter at Snowden ankom Moskva, samtidig som WikiLeaks publiserte NSA-dokumenter.

Siden dette var et skjellsettende avvik i Snowdens versjon, dro jeg til Moskva i oktober 2015 for å møte Kutsjerena. I samtalen vår bekreftet Kutsjerena at intervjuet med Sjevardnadze var korrekt gjengitt, og at Snowden hadde brakt gradert materiale med seg til Moskva.

Snowdens versjon inkluderte også påstander om at han verken ble debriefet eller møtt av russiske myndighetsrepresentanter etter ankomst Moskva. Denne delen av hans versjon kolliderer med amerikanske etterretningsfunn. Ifølge Etterretningskomiteen har Snowden etter sin ankomst i Moskva «hatt og fortsetter å ha kontakt med russiske etterretningsbyråer». Dette funnet er konsistent med russiske debriefspraksis som beskrevet av eks-KGB-offiserer jeg snakket med i Moskva.

Snowden hevdet også offentlig i Moskva i desember 2013 at han bevarte statshemmeligheter i hodet sitt, inkludert «informasjon om hvert mål, hver eneste aktive operasjon. Lange lister om dem». Kunne Snowdens russiske verter ignorert en slik mulighet etter at Putin hadde godkjent uttrekning av Snowden til Moskva? Snowden, som ikke hadde noe rømningsvei, var i deres grep. I slike situasjoner, som Kutsjerena påpekte i NPR-intervjuet i juni, «Hvis det finnes en mulighet for å skaffe informasjon, vil de (russisk etterretning) skaffe den».

Overføringen av statshemmeligheter fra Snowden til Russland skjedde ikke i et vakuum. Etterretningskrigen endte ikke med slutten på Den kalde krigen; den forflyttet seg til cyberspace. Selv om Russland ikke klarte å holde følge med NSAs siste utvikling i overvåkningsutstyr, datamaskiner og produktivt samarbeid med de hemmelige tjenestene i Storbritannia, Israel, Tyskland og andre allierte, klarte de å uskadeliggjøre brodden hos det amerikanske etterretningsbyrået ved å skaffe seg kildene og metodene deres fra bare én ansatt med adgang til Nivå 3-dokumenter.

Russisk etterretning bruker en paraply-enkeltbetegnelse på alle som leverer etterretning til dem. Hvorvidt en person handlet ut fra idealistiske motiver, solgte informasjon for penger eller ikke skjønte hvilken rolle han eller hun spilte i transaksjonen av hemmeligheter – betraktes den som sørger for hemmelig data, som en «spionkilde».

I alle tilfeller er det en stillingsbeskrivelse som passer Snowden.

--

Edward Jay Epsteins bok, «How America Lost Its Secrets: Edward Snowden, the Man and the Theft», blir publisert senere i januar. Kronikken ble først publisert i Wall Street Journal, og gjengitt her med forfatterens tillatelse.

Oversatt av Sian O'Hara