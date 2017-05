VG mener: Bygg ut E-18

Leder Det er flertall på Stortinget for at E18 skal bygges ut slik som det opprinnelig var planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker.

Det var veidirektør Terje Moe Gustavsen som i pressemelding i forrige uke slo fast at han anbefaler dette. Og regjeringspartiene sammen med Venstre og Krf støtter planen.

Dermed overkjører de nasjonale politikerne byrådet i Oslo. Anført av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Nguyen (MDG) har de brukt mye krefter på å forhandle frem at kun strekningen mellom Lysaker og Strand skulle bygges ut i første omgang. Nå er det ikke så unaturlig at byrådspolitikerne er skuffet. Det ligger et element av tap av ansikt her, samt tap av den miljøseieren politikerne så heftig har profilert.

Når vi i årevis har slitt med at norske samferdselsprosjekter bygges ut stykkevis og delt, har det ofte handlet om krangling mellom lokalpolitikere som vil ha mest mulig vei å vise frem til akkurat sine velgere. Denne gangen handler det rett nok minst mulig vei. Men motivasjonen til byrådet er ikke helt ulik. Lan Marie Nguyen truet til og med å gå av som byråd om det ble snakk om å bygge veien i det hele tatt. Men for den globale oppvarmingen betyr det forsvinnende lite om en norsk vei bygges ut et par år senere enn tenkt.

Veien skal altså bygges. Da er det svært uklokt og kostbart å dele opp utbyggingen.

Det er bra at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har klart å skjære igjennom, og at Stortinget får en slutt på de langvarige kranglene om utbyggingen. Samferdselsprosjekter av denne dimensjonen er en sak av nasjonal karakter. At lokalpolitikere i Oslo stoppet strekninger i nabofylket Akershus, handlet i realiteten bare om en utsettelse av utbyggingen av resten av veien.

Veien skal altså bygges. Da er det svært uklokt og kostbart å dele opp utbyggingen. At Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet i Oslo skal ha noe å skryte av, er ikke verdt 200 millioner kroner i økte utgifter, dobbelt så lang byggetid, mer lokal forurensning og støy. For de mange som bruker en av landets aller mest trafikkerte veier og de som bor langs den, må det være en lettelse at Stortinget nå slår fast at det ikke er lokalpolitikerne i Oslo som skal bestemme over veien deres.