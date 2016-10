Vi trenger kompetansekrav overfor hjemløse katter

Debatt Dyrenes dag har i år fokus på hjemløse katter. For å hjelpe disse, må tiltak omfatte et mer kompetent samarbeid over lengre tid mellom kommunen, Mattilsynet, en dyrevernorganisasjon og veterinærer.

BJARNE O. BRAASTAD, professor i etologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

På Dyrenes dag 4. oktober avholdt Mattilsynet et seminar i Litteraturhuset i Oslo med tittel: «Hjemløse katter lider - hvem har ansvaret?». Alle katter i Norge er eid av mennesker eller er etterkommere etter katter som har vært eid av mennesker (hjemløse katter).

Ekte villkatter finnes ikke i Norge. Svært mange av de hjemløse kattene sliter med å finne nok føde, og mange pådrar seg sykdommer. De tar også et stort antall småfugler og smågnagere, noe som bekymrer zoologene. Av disse grunner bør det etiske ansvaret for de hjemløse kattene gå lengre enn hva dyrevelferdslovens hjelpeplikt (§4) krever for andre viltlevende dyr.

Mange dyrevernorganisasjoner har hjelpesentre for hjemløse katter, der frivillige gjør et stort arbeid, og mange katter blir omplassert til nye eiere. I flere byer har kommunen iverksatt aksjoner for å fange inn og avlive hjemløse katter der disse har nådd en for stor dyretetthet. Slike tiltak er sjelden basert på tilstrekkelig kompetanse om hvordan dette skal gjøres for å oppnå gode resultater.

Innfanging og avliving av katter har bare en kortvarig effekt. Nye katter immigrerer til de ledige arealene. Av og til blir eide katter avlivet i slike aksjoner, fordi jegerne ikke skjønner at en «vill» katt i et bur kan være en eid katt som har fått panikk.

Omfattende forskning i utlandet, spesielt i U.S.A., har vist at andre metoder er langt mer effektive i det lange lø TNR-metoden (trap, neuter, return) eller den mer omfattende TTVARR (trap, test, vaccinate, alter, rehome or release) består i at katter fanges inn, veterinærsjekkes, vaksineres og evt. gis ormekur, kastreres og øremerkes. Er kattene relativt tamme, kan de bli satt i et hjelpesenter for seinere å bli adoptert av nye eiere. Alvorlig syke og skadde katter kan bli avlivet. De øvrige settes ut igjen der de ble fanget inn. Kastrerte katter er mer territoriale enn ukastrerte. Dette bidrar til en begrenset kattetetthet, samtidig som kattene ikke kan formere seg.

Denne type aksjoner krever et omfattende samarbeid mellom kommunen, Mattilsynet, en dyrevernorganisasjon, veterinærer og lokalbefolkningen. Arbeidet må følges opp over flere år, og ofte må frivillige bidra med matestasjoner for kattene, spesielt om vinteren. Forskning viser at populasjonen av hjemløse katter da kan reduseres med 22-85 % over noen år.

For å holde bestanden av hjemløse katter nede, kreves det økt kompetanse i alle ledd, slik at kattene holdes og håndteres med kunnskap om kattens etologi, atferd og behov: Katteeiere må forebygge at katter rømmer og ID-merke katten sin, gjerne også kjøpe et GPS-halsbånd, samt kastrere kattene. Kattefangere må forstå kattens atferd. Dyrevernorganisasjoner må kunne utføre stresstester og atferdstester for å bedømme hvilke katter som kan få nye eiere. Da vil de nye eierne oppleve positive erfaringer, og flere vil ta til seg slike katter. Mattilsynet må ha kompetanse til å organisere slike tiltak sammen med kommunen og organisasjonene.