Nye krav til dyrevelferd

Leder Regjeringen ønsker ikke å forby pelsdyroppdrett, slik et flertall av befolkningen angivelig ønsker, ifølge Dyrevernalliansen.

Også dyrevernsorganisasjonen NOAH er svært kritisk til stortingsmeldingen som landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i går la frem. Motstanderne av pelsdyrindustrien mener hele næringen er gjennomsyret av dyremishandling, og beskylder de blåblå for å «feige ut» når man ikke vil gjøre det ulovlig å holde pelsdyr.

Vi slutter oss til dyrevernsorganisasjonenes berettigede innsigelser mot kritikkverdige sider av pelsdyrbransjen. Det er hevet over tvil at overgrep mot dyr har forekommet. Vi mener likevel at Dale og Regjeringen har landet på et fornuftig standpunkt. De ønsker å videreføre pelsdyrhold og oppdrett i Norge, men skjerper kravene ytterligere når det gjelder dyrevelferd. Nå er det opp til bransjen selv å bevise at de tar dette på alvor.

Å legge ned en hel næring, som dyrevernsaktivister og krefter på venstresiden har foreslått, er svært problematisk. Dels handler dette om næringsvirksomhet i deler av landet hvor andre former for inntektsbringende gårdsdrift er vanskelig, men det handler også om samvittighetsfulle farmere som både tar vare på dyrene sine, og som hvert år bidrar til en samlet verdiskapning på 250 millioner kroner.

Oppdrett av pelsdyr er i likhet med annet husdyrhold en legal næring. Den er selvbærende, lønnsom og mottar ingen subsidier ut over et marginalt fraktutjevningstilskudd. Den genererer inntekt til fellesskapet i produksjonsleddet, foredlingsleddet og i omsetningsleddet.

Pelsdyrhold er blitt uglesett fordi enkelte aktører har vanskjøttet dyrene sine. Det er uholdbart og straffbart. Folk som ikke er i stand til å ta vare på dyr, skal heller ikke holde dyr. Enten det dreier seg om kyr, mink, høner eller hund.

Som veterinær Trude Mostue påpekte i gårsdagens VG, kan det også være overgrep mot dyr å ha hund eller katt om man bor i en byleilighet og ikke har anledning til å slippe dem ut for å løpe fritt.

Debatten om pelsdyr synes å gå langs kjente akser; vi vil ha juleribbe, men ikke at den skal komme fra et levende dyr, aller minst et som har måttet bøte med livet. Dyrehold som næring, om formålet er melkeproduksjon eller medister, ender alltid med at dyret dør. Det er leit, men slik er det. Selv det som ligger i frysedisken på Rema har en gang hatt puls.

Sant nok er mat på bordet viktigere enn ekte mink, men omsetning av pels vil alltid eksistere. I et større etisk perspektiv må det være bedre at den pelsproduksjonen foregår under kontrollerte former i et land med fokus på dyrevelferd enn i industriell skala i land hvor respekten for liv generelt er lavere