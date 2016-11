NFFs finger til vaffelstekerne

Debatt Eks-landslagssjefens årlige etterlønn på fire millioner viser fingeren til både arbeidsledige, vaffelstekere og loddselgere i idretts-Norge.

ANDREAS C. HALSE, skribent

Folk som mister jobben etter livslang og god innsats må fylle ut skjemaer hos NAV. Landslagstrenere som gjør en dårlig jobb får fire millioner i året.

Andreas C. Halse. Foto: Kristian Helgesen , VG

Til tross for at de har gjort en god jobb har tusenvis av mennesker mistet jobben i Norge den siste tiden. Folk i olja som har bidratt til landets mest lønnsomme næring. Riggansatte. Oljeservice-arbeidere og folk i leverandørindustrien som bærer konsekvensene av at oppdragene ikke lenger er like mange som før.

Les: Høgmo ferdig som landslagssjef

De har gjort alt riktig. De har tatt utdanninger som Norge har behov for. De har stått opp om morgenen, gjort jobben sin og sørget for at Norge fortsetter å pumpe inn penger. Men det hjelper ingenting. Når krisa banker på døra er det rett på NAV. Slikt har konsekvenser. Folk finner ut at de ikke lenger har råd til huset, flytter for å finne ny jobb eller setter seg tilbake på skolebenken.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Men noen er likere enn andre i lille Norge. Etter lengre tid med elendige resultater har det bare vært et tidsspørsmål før det måtte annonseres at landslagssjefen i herrefotball ikke lenger var skikket til å beholde jobben sin. Med hele 18 tap på 35 kamper tok Fotballforbundet endelig grep og varslet at Per-Mathias Høgmo ikke lenger skal lede landslaget. Men noen hadde snakket sammen.

Det var nemlig ikke snakk om å gi noen sluttpakke til Høgmo, kunne fotballforbundet presisere på sin pressekonferanse. Men det var klart man skulle «opprettholde sine forpliktelser ut 2017». Disse forpliktelsene skulle det vise seg at innebærer å betale en tidligere landslagssjef 4 millioner kroner i årslønn uten å jobbe.

For å sette ting i perspektiv. Den norske landslagssjefen har allerede tjent nesten 4 millioner kroner årlig som sjef for landslaget. Dersom noen fortsatt sitter med en illusjon om at Norge er et land hvor vi lønner etter prestasjon bør det i seg selv være en kraftig vekker. Det er vi nemlig ikke. Vi lønner derimot kompromissløst etter posisjon. For lønnen har han ikke hatt noen form for resultatkrav og lønnen er det dobbelte av en svenske landslagstreneren. En trener som, i motsetning til Høgmo og NFF, faktisk tok sitt lag til EM.

Forklaringen til Fotballforbundet om etterlønnen til Høgmo må være verdensrekord i å være virkelighetsfjern. Det eksisterer nemlig ingen forpliktelse om å betale en overdådig lønning til folk etter at de har sluttet i jobben sin. De betaler ut lønnen fordi de vil. Fordi noen har snakket sammen og kanskje noen ser på det som en god investering til neste gang de selv sitter i en lignende situasjon. Da gjelder det å ha etablerte en kultur for å ta vare på hverandre.

Det mest provoserende er imidlertid hvor vanlig Fotballforbundet får dette til å virke. Som om det ikke er noen stor sak eller en spesielt lukrativ ordning.

Folk flest er nemlig heldige hvis de mottar en vanlig lønning (som er ganske mange ganger lavere enn en landslagssjef sin) i tre måneder etter at jobben forsvinner. Så står man for seg selv. I en tid der veldig mange opplever nettopp det må det være ekstra provoserende å se hvordan de på toppen lever i en helt egen verden.

Jeg vil sende en vennlig tanke til alle fedrene og mødrene som jobber på dugnad i norsk idrett. De som selger vafler og kjøper lodd. De som baker kaker og kjører på trening. De som bruker en betydelig andel av sin fritid for at ungene skal ha noen å spille fotball med etter skolen.

Det er de som står bak millionene Fotballforbundet kan kaste på landslagstrenere som har sluttet i jobben sin. Det hadde kanskje vært på tide å gi noe tilbake.