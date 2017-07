Den store oppryddingen

Kommentar Vassdragene i Drammen og Oslo er en av miljøbevegelsens største suksesser.

Det fantes en gang en by, og som mange byer var den nær vann. Vel, det fantes flere sånne byer. Vi mennesker er engang sånn anlagt at vi liker å være nær elver og sjø og innsjø.



Det er noe tiltrekkende med glitrende overflater i sola, det er noe dypt

Oda Rygh

tilfredsstillende med å hoppe uti. Og vassdrag har vært kilde til mat og ferdselsårer og handel. Vi har hatt ferger og havn og fiske, der industri og befolkning og handel har vokst. Elv og fjord er livsårer og hjerteblod.

Stille flyter doen

Så drar vi tilbake ca. 30 år, til min adopterte hjemby Drammen. Drammenselva hadde på det tidspunktet utviklet et alvorlig tilfelle av menneskelig aktivitet. At tømmerfløting og treindustri hadde vokst frem, at havner hadde ført til byens vekst, at vi klumpet oss sammen rundt elva og fjorden som hadde gitt så mye av grunnlaget for byens selve eksistens.. Hadde ødelagt elva. Det er vanskelig å forestille seg hva utslipp fra industri og kloakk rett ut i vannet kan gjøre med vannkvaliteten. Hvor ille det var. Det var ikke helt sånn at du kunne løpe over tørrskodd med litt rennafart. Men på folkemunne ble det sagt at «stille flyter doen».



Stemoderlig

Drammenselva er ikke alene om å ha blitt stemoderlig behandlet av naboene. Akerselva hadde også kloakk rett ut i vannet, og en løsning kom ikke før på begynnelsen av 70-tallet og utover mot 80-tallet, med stadig fler rør tettet igjen.

Men Drammenselva var i en særstilling. Det var ikke før daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck lovte store midler at det ble fatt på de, la oss være ærlige her, ekstremt dyre forbedringene som måtte til.

Dette er lett å glemme: Vassdragene i og rundt flere av våre byer er noen av miljøbevegelsens fremste triumfer. Det er mulig å bade i Oslofjorden, og fiske i Akerselva.



Å rense vassdrag, å sette ut fisk, å reparere tiår på tiår av misbruk tar tid. Det tar penger. Det tar dedikasjon og samarbeid. Og vi har fått det til, fler steder. Nå er elvene tilbake som livsåre. Fisken kan spises. Elva kan padles på. Barn bader på bystranden. Og det er slik det bør være. Det var tross alt sånn ulykka skjedde: At vi flokker oss rundt, at elver er der vi trives. Den trivselen gikk hardt ut over vassdragene, det skulle bare mangle at vi gjorde opp for oss.