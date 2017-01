OL-Heiberg har rett: Russland skulle vært utestengt

Leder En betinget utestengelse av Russland fra internasjonale idrettskonkurranser er et rimelig krav, bevisbyrden tatt i betraktning.

For mindre enn et halvt år siden stemte mangeårig IOC-medlem Gerhard Heiberg nei til å utestenge Russland fra OL. En serie alvorlige dopingavsløringer som involverte russiske utøvere hadde gjort at Den internasjonale olympiske komité ble tvunget til å ta stilling. Men de feiget ut. Nå angrer Heiberg. «Det var en tabbe ikke å utestenge Russland», uttalte han til VG i går – og la til: «Vi var alle naive.»

" ... det er ikke lett å se hvordan så mange av de russiske topputøverne har kunnet konkurrere uten å være en del av det organiserte dopingprogrammet.

Gerhard Heibergs innrømmelse kommer sent. I det konkrete tilfellet om russisk OL-deltagelse, altfor sent. Men den kommer godt. I den forstand at hans sjelegransking vil bli lagt merke til i det internasjonale idrettssamfunn, kanskje til og med i IOC.

Med nesten et kvart århundres erfaring fra den prestisjetunge OL-komiteen er Heiberg ingen novise. Hans botsgang innebærer en offentlig forståelse fra et senior IOC-medlem om at russerne er et faktisk hinder i antidopingarbeidet, og at problemet er institusjonalisert i et omfang som tilsier utestengelse av Russland som nasjon. Det er en uhyre sterk erkjennelse.

Etter at nok en rapport i romjulen avdekket årelang russisk doping av mer enn 1000 utøvere i noe som bærer preg av et statlig organisert jukseprogram, fremstår Russlands medaljehøst under vinterlekene på hjemmebane i Sotsji i 2014 som en oppvisning i taskenspilleri.

Ikke bare var atleter dopet, ifølge rapporten, men arrangørene skal også ha satt opp systemer for å hindre at jukset ble oppdaget. Hvor sannsynlig er det at noe slikt kunne organiseres uten at overordnede nasjonale myndigheter kjente til dette? På hvilket politisk nivå er bedraget godkjent.

Verdens antidopingbyrå WADA oppfordret i fjor til utestengelse av Russland fra alle internasjonale konkurranser, inklusive OL i Rio de Janeiro. Men IOC vedtok å se bort fra anbefalingen, og valgte en enklere utvei. Beslutningen ble lempet over på særforbundene.

Argumentet har vært at utestengning er kollektiv straff som rammer også dem som ikke har dopet seg. Men det er ikke lett å se hvordan så mange av de russiske topputøverne har kunnet konkurrere uten å være en del av det organiserte dopingprogrammet. De har alle vært i et apparat hvor jukset har vært systematisk. Det forsterker det kollektive ansvaret, og gjør det til noe helt annet enn saker hvor enkeltutøvere tas for doping.

En betinget utestengelse av Russland fra internasjonale idrettskonkurranser er et rimelig krav, bevisbyrden tatt i betraktning. Inntil WADA finner det sannsynliggjort at russiske myndigheter har sluttet å motarbeide antidopingarbeidet til fordel for en aktiv samarbeidslinje, vil det uansett hefte mistanke om juks ved russere som gjør det godt i mesterskaper. Russland har selv alt å tjene på at dette ryddes opp i.