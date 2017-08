Dopingdebatt med nasjonale briller

Kommentar Alle som tas i doping har en forklaring. Den gidder opinionen i Norge stort sett bare å sette seg inn i dersom det er egne utøvere som er i trøbbel.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

I sakene mot to norske skistjerner har det vært ropt høyt om utøvernes rettssikkerhet i dopingsaker.

Men når hørte du sist en nordmann ha tilsvarende bekymringer om en utøver fra et hvilket som helst annet land enn Norge?

Eller i det minste ytre noe om at situasjonen ikke trenger å være helt svart-hvit når den dopingtatte ikke har rødt pass?

Mens det nå bare er dager til den endelige Johaug-dommen faller, med den kaskaden av følelser det vil utløse i den norske befolkningen, er det i mellomtiden sprinteren Justin Gatlins 100-metergull som holder debatten i gang.

Vi har akkurat sett 60.000 tilskuere bue ut gullvinneren fra London-VM, etter at Usain Bolts avskjedsparty ble spolert, og det attpåtil av en amerikaner som har TO dopingdommer bak seg.

Det hagler med mishagsytringer mot superslemmingen som ødela for friidrettens frelser. For her snakker vi jaggu meg om «skurk vs. helt».

Eller kan også en sak som denne vise seg å ha flere sider?

Det mener i alle fall Mike Morgan.

Det er altså superadvokaten vi ellers kjenner fra Johaug-saken.

GATLIN-STØTTE: Advokat Mike Morgan, her fotografert i forbindelse med Therese Johaugs høring i Lausanne, reagerer på hvordan Justin Gatlins dopingsaker blir fremstilt. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Og ettersom hans juridiske kompetanse ble rost opp i skyene da han ble hyret til å forsvare den norske skiprinsessen, er det vel ikke helt irrelevant å lese hvordan han vurderer sakene mot Gatlin.

Både analysen han har skrevet og selve sakspapirene, viser faktisk at verden ikke er fullt så enkel som vi gjerne vil ha det til.

LES JOHAUG-ADVOKATENS GATLIN-ANALYSE HER

Den første dopingsaken er fra 2001.

Da fikk 19 år gamle Gatlin medisinen Adderall, som inneholder amfetamin, etter å ha blitt diagnostisert med ADD, en lidelse beslektet med ADHD, som 9-åring.

Dette var han helt åpen om, og det var tillatt utenfor konkurranse, men for å konkurrere måtte han kutte medisinen de siste dagene før løp.

Han tok siste dose tre dager før en ungdomsmesterskap, men det ble utslag på små mengder amfetamin, og dermed en dopingsak mot ham. Men både antidopingbyrået USADA og panelet som dømte ham, trodde på forklaringen.

I dommen understrekes det at Gatlin «ikke forsøkte å forbedre prestasjonen, og gitt hans medisinske tilstand, har ikke medisinen forbedret den».

Først ble han dømt til to år, men det internasjonale friidrettsforbundet valgte å forkorte utestengelsen, fordi han hadde en «genuin medisinsk forklaring» på den positive prøven.

I en tid der antallet positive prøver – to – er det som gjentas og gjentas for å demonisere Justin Gatlin, er altså sak én ganske så mild.

Sak to bærer mer preg av en klassisk dopingsynd, og la det være sagt helt tydelig; etter å ha lest alt som er av dokumenter, synes jeg det er vanskelig å tro på forklaringen hans.

FIKK KLEM: Usain Bolt omfavnet Justin Gatlin, både etter løpet og under seiersseremonien. Foto: Jewel Samad , AFP

Justin Gatlin hadde kunstig fremstilt testosteron i kroppen i Kansas 22. april 2006, og har selv ansvaret for at slikt ikke skal være der. Gatlins forsvar var at det måtte dreie seg om sabotasje fra en fysioterapeut han var i en konflikt med, og at stoffet måtte ha blitt påført gjennom en ny type massasjekrem.

Troverdig?

De fleste vil nok si nei, men det er faktisk en mindre kjent side av saken at panelet var splittet om hvor lang straffen skulle bli.

Dommer Christopher L. Campbell fant det slett ikke så usannsynlig at forklaringen stemte, og uttrykte bekymring over hvor håpløst det er for en utøver å bevise at sabotasje har funnet sted.

Dommen ble fire år.

Det er siden flere ganger trukket frem at Gatlins anke ikke førte frem. Men det er også en side av saken at voldgiftsretten avslo det internasjonale friidrettsforbundet påstand om åtte år, fordi dommerne mente det ville vært disproporsjonalt med hva han har gjort seg skyldig i.

I 2010 var straffen sonet. Nå er han verdensmester, etter å ha konkurrert fullt lovlig, men stempelet som en «dobbelt-doper» står til evig tid.

Therese Johaugs advokat oppsummerer sin analyse av amerikanerens saker som følger: «Justin Gatlin blir aldri en publikumsfavoritt – men det er heller ikke tema her».

Et av Mike Morgans fremste argumenter for at hetsen mot Gatlin går for langt, er at ingen instanser har konstatert at han jukset med vilje. Det var det da heller ikke nødvendig å gjøre, etter de idrettsjuridiske reglene som gjelder, og personlig synes jeg ikke så veldig synd på Gatlin.

Det er, på generelt grunnlag, åpenbart en enorm moralsk forskjell på dopingsaker der man har forsøkt å jukse med vilje, og de der den positive prøven har oppstått på annet vis.

Men problemet er at det stort sett bare er utøveren selv, og eventuelt de aller nærmeste, som vet hva som faktisk stemmer. Da må vi ha et system der hovedprinsippet er at utøveren selv har ansvaret for å holde kroppen ren, og må ta ansvaret når det ikke er slik.

Så kan vi heller diskutere om vi bør få et mer finmasket system for utmåling.

Og kanskje være litt mer åpne for at også utenlandske dopingsaker kan ha flere nyanser enn det ser ut til ved første øyekast.