Washington-folk forlater byen

Kommentar WASHINGTON, D.C. (VG) Mange av de som har mulighet, drar fra Washington, D.C. før fredagens innsettelse av Donald Trump. De orker ikke å være i byen når det skjer.

Den høytidelige innsettelsen av Donald Trump foregår i den byen der han er aller mest upopulær. Over 90 prosent av velgerne her stemte på Hillary Clinton i høstens presidentvalg. Bare 4,1 prosent stemte på Trump.

Republikanerne står ikke sterkt i USAs hovedstad. Innbyggerne her var ikke særlig glade i George W. Bush heller, republikansk president fra 2000 til 2008. Men de klarte å forholde seg til ham. De anerkjente presidentembetet, og så at det var større enn personen som hadde embetet.

Giftog og uforsonlig



Den gangen kunne republikanere og demokrater snakke sammen. Kloke hoder som tilhørte det mange vil kalle makteliten i Washington hadde kontakt på tvers av politiske skillelinjer. De politiske motsetningene var dype. Men folk opptrådte sivilisert. Og de kunne være venner.

Med den innkommende Trump-administrasjonen er det anderledes. I selskapslivet unngår folk å snakke om presidentvalget dersom de får en mistanke om at de sitter sammen med noen som stemte anderledes enn dem selv. Stemningen beskrives som giftig og uforsonlig. Folk bruker uttrykk som surrealistisk. De klarer ikke å tro det de ser.

Splitter og skremmer



Blant politikerne ligger det an til at mer enn 50 folkevalgte i Kongressen boikotter innsettelsesseremonien. Det er oppsiktsvekkende. Og urovekkende. For styrken i demokratiet, selve grunnprinsippet, er nettopp at maktskifter skjer fredelig, med respekt og verdighet. At taperen aksepterer nederlaget og respekterer folkets avgjørelse.

Slik er det ikke i Washington akkurat nå. Det er tungt å svelge et nederlag når det er overveiende sannsynlig at Russland har spilt en rolle i valget, og når vinneren er en mann som fortsetter å komme med uttalelser og utspill som splitter folk og skremmer alt for mange.

De som drar ut av byen, slipper å oppleve jubelen og festene for Donald Trump på nært hold. Jubelen er det i hovedsak tilreisende som vil stå for. Det er vanskelig å se for seg at Washington, D.C. vil bli byen til Donald Trump. Ikke nå. Og ikke i fremtiden.