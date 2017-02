Viktig uke for verdens sikkerhet

Leder De nye toppene i USAs sikkerhets- og forsvarspolitikk drar til Europa denne uken. Møtene med europeiske statsledere og ministre må skape klarhet og ro.

Denne uken møter USAs forsvarsminister James Mattis for første gang alle sine kolleger i NATO til møte. I etterkant av forsvarsministermøtene skal det holdes et møte i den store Anti-ISIL-koalisjonen. Rett etter det drar Mattis videre til den årlige sikkerhetskonferansen i München, der ha får følge av USAs visepresident Mike Pence, utenriksminister Rex Tillerson og en rekke andre høytstående amerikanske politikere. I München treffer de en rekke statsledere og statsråder fra Europa og verden. Inkludert vår egen statsminister Erna Solberg, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Etter at Donald Trump tiltrådte som president i USA, har det oppstått usikkerhet om den amerikanske forsvars- og sikkerhetspolitikken. Spesielt forholdet til Russland og styrken i de tradisjonelle transatlantiske båndene er det mange som ikke har helt klart for seg. Trump og hans administrasjon har også lovet en kraftig opptrapping av innsatsen mot ekstrem islamistisk terrorisme, men det er ingen som ennå vet hva dette betyr i praksis.

Møtene i NATO, i koalisjonen og på sikkerhetskonferansen kan gi noen viktige avklaringer. Først og fremst er det avgjørende at Europa og USA sørger for at det tette sikkerhetspolitiske samarbeidet holdes intakt. USA og Europa har en lang historie på dette området. Dette er ikke første gang det er betydelige politiske forskjeller mellom Det hvite hus og mange europeiske hovedsteder. Allikevel har man klart å holde det transatlantiske båndet sterkt og intakt gjennom krevende tider. Det må man klare nå også. Det er både i USAs og Europas interesse. Vi regner med tydelige forsikringer fra USAs nye ledelse om at båndet er like viktig som det alltid har vært.

Noe av det mest politisk interessante denne uken er hva som blir sagt om krigen mot IS. Selv om en bred koalisjon er stablet på beina, og kampen føres noe mer aktivt nå enn for et år siden, så må vi regne med at Trumps administrasjon ønsker mer, og at USAs allierte vil bli bedt om å bidra. Kampen mot IS er viktig, spesielt for Europa som så smertelig har erfart hvilken trussel denne gruppen utgjør. Men. det er avgjørende at den kampen utkjempes med både makt og kløkt. Og at all den politiske innsikten som ligger i den brede koalisjonen utnyttes. Erfaringene fra tidligere kriger i regionen viser hvor galt det kan gå hvis slagord, alenegang og hastverk får bestemme hvordan kampen skal føres.