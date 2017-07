- Vi har mye å snakke om

Kommentar Donald Trump slo an en optimistisk tone i møte med Vladimir Putin: Dette går veldig bra. Positive ting skjer.

Og det var før møtet startet.

Et klapp på skulderen. Noen vennlige ord. Telefonsamtaler er aldri nok. Vi trenger virkelig et personlig møte, sa Putin. Trump ga uttrykk for at det var en ære å møte Putin. Putin var henrykt.

Virkeligheten er at det amerikansk-russiske forhold er svært anstrengt, og at det ikke er blitt bedre etter at Trump overtok. Trump sa de hadde mye å snakke om, og deres første møte varte 96 minutter lenger enn de annonserte 40 minutter.

Trump sa i valgkampen at han ville forbedre forholdet til Russland, men muligheten forsvant med «Russiagate». Anklagene om at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget er gjenstand for Kongresshøringer og omfattende etterforskning. Hvis Kremls hensikt var å vinne innflytelse, har resultatet blitt å begrense Trumps handlingsrom. Han kan ikke oppfattes som ettergivende. Påstander om medarbeidernes skjulte forbindelser til Russland har forfulgt Trump.

Det er dette Kreml kaller russofobi, en påstått vrangforestilling i vestlige kretser om alt vondt Russland skal står bak.

Resultatet er uansett blitt at Donald Trump er like uklar i sin Russlandspolitikk, som han er på om han har møtt Vladimir Putin tidligere. I 2015 sa Trump i et radioshow at han hadde møtt Putin for lenge siden og de kom svært godt ut av det med hverandre. Et år senere sa Trump til CBS at han aldri hadde møtt Putin. Forvirringen har forplanter seg til utenrikspolitikken, også forholdet til Russland.

Særlig når forholdet er så krevende som nå, betyr den personlige kjemi i møtene mellom en amerikansk og russisk presidenter svært mye. Det første møtet er viktig. Putin og Trump liker å fremstå som sterke og handlingskraftige menn. Men mens Trump liker å være uforutsigbar og spontan er Putin kalkulerende og langsiktig.

Mye sto på spill for dem begge. Putin er den rutinerte av de to og vinner når han kan fremstå som den amerikanske presidentens likemann i internasjonale affærer. Det var slik Sovjetunionens tidligere ledere oppfattet seg selv. Putins prosjekt er å gjenopprette Russlands posisjon som en stormakt selv den mektigste nasjon må lytte til.

