VG mener: En livsfjern leder - om Klassekampens utspill mot mediedekningen av Trump

«At journalistjobber ikke har vært utsatt for konkurranse, eller at journalister «i liten grad har opplevd arbeidsløshet» må man være ansatt i en tungt statlig subsidiert avis som Klassekampen for å kunne tro og hevde»

Mediedekningen av det amerikanske presidentvalget er gjenstand for kritikk og ettergåelse som følge av det oppsiktsvekkende resultatet. Hvorfor ble det ikke tatt større høyde for at Trump kunne vinne? Var dekningen av de avgjørende områdene i «rustbeltet» hvor velgerne dyttet ham over målstreken, god nok? Redaktør Bjørgulv Braanen i avisen Klassekampen mener på lederplass det var amerikanske journalisters høye lønn og privilegerte stilling som var mye av årsaken: «Disse urbane, høyt utdannede sjiktene i USA har også fått det bedre de siste tiårene. De har i liten grad opplevd arbeidsløshet – deres jobber er ikke utsatt for konkurranse hverken fra Kina eller Mexico.»

Det er nesten imponerende å stable på beina så mye livsfjern feilinformasjon på så liten plass. Men for å ta det raskt, en gjennomsnittsjournalistlønn i USA er på snaut 40.000 dollar, i overkant av 320.000 kroner. Snittet er høyere rundt de store mediesentrene, i Washington er det 50.000 dollar, men levekostnadene er proporsjonalt mye høyere også. Lønnsutviklingen har vært negativ siden 2010. I fjor, mens arbeidsledigheten sank i resten av USA, mistet 3.800 journalister jobben. De største kuttene har vært tatt i såkalte «eliteaviser» som Washington Post, New York Times og Wall Street Journal. At journalistjobber ikke har vært utsatt for konkurranse, eller at journalister «i liten grad har opplevd arbeidsløshet» må man – selv her hjemme i et langt bedre beskyttet arbeidsliv – være ansatt i en tungt statlig subsidiert avis som Klassekampen for å kunne tro og hevde.

Men forholdene kan bli verre. Trump lovet tidlig i sin valgkamp at om han vant, skulle han gjøre det lettere å saksøke medier og journalister. Under de aller fleste valgmøter gikk han til direkte angrep på tilstedeværende reportere, kalte dem for «løgnpressen», «uærlige» og blinket ut enkeltreportere som «avskum» og «tredjerangs». Etter at han ble valgt har han fortsatt å angripe blant annet New York Times via Twitter.

I stedet for å kolportere Trump-kampanjens propaganda mot journalistikk, burde Braanen bekymre seg for hvilket press frie amerikanske medier er under. Det er ikke sikkert at selv Klassekampen kan beskyttes mot den politiske og økonomiske virkeligheten til evig tid.