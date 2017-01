Verden og Trumps USA

Leder Verden går usikre tider i møte med Donald Trump. Men, høringene av hans viktigste medarbeidere gir grunn til forsiktig optimisme.

Fredag neste uke innsettes Donald Trump som USAs 45. president. Det er stor usikkerhet om hva det betyr for amerikansk utenrikspolitikk. Så langt har det svært krevende å lese signalene som Trump har sendt ut. Han er uforutsigbar og storkjeftet, men hvor mye av dette som virkelig blir USAs politikk er mer tvilsomt. Allikevel frykter mange av USAs allierte at man står foran helt nye tider i internasjonal politikk, tider som vil sette dype vennskapsbånd og allianser mellom USA og Europa på alvorlige prøver. Trumps signaler om handelskrig og proteksjonisme kan også ramme verdensøkonomien, noe som igjen kan utløse sosial uro og nye konflikter rundt om i verden.

Hvis Trump gjør alvor av å trekke seg fra internasjonale avtaler og traktater som USA har undertegnet, vil det også skape grunnleggende usikkerhet om USA som forhandlingspartner. Iran-avtalen om atomvåpen er det mest akutte eksemplet. Hvis Trump annullerer den, vil USAs mulighet til bruke diplomati og forhandlinger for å fremme sine interesser reduseres kraftig. Hvilken stat er det som vill inngå kompromisser og avtaler med USA dersom landet løper fra dem etter kort tid?

Trumps pressekonferanse denne uken, og hans stadige utbrudd på Twitter, er langt unna det man forventer av en kommende amerikansk president. Men, nå skal Trump, i likhet med sine forgjengere, bedømmes på det han gjør og ikke bare hva han sier. Og ser man nærmere på de menneskene han har plukket ut til sentrale stillinger i sin administrasjon, så ser USA noe mer gjenkjennelig ut. Høringene som flere av dem var gjennom denne uken, ga signaler om at viktige prinsipper i USAs utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger fast. Påtroppende forsvarsminister Mattis slo fast at de transatlantiske båndene som har holdt Europa trygt siden 1945 fortsatt skal være sterke, og at han mente Iran-avtalen skulle opprettholdes. Hvis Mattis er representativ for det som blir Trumps utenriks- og sikkerhetspolitikk, så har vi ikke så mye å frykte.

Men, om han blir den som legger linjen vet vi jo ikke. Hvem som får presidentens øre i en administrasjon er alltid usikkert. Det så vi både under Obama og Bush. Vi får håpe at de som når frem hos Trump er de som skjønner USAs viktige rolle som garantist for fred, frihet og demokrati, og som anerkjenner de lange, dype og avgjørende båndene mellom USA og de europeiske demokratiene. Hvis ikke, så går vi mot en usikker og farligere verden.