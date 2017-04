Upassende gratulasjon

Leder En amerikansk president skal ikke hylle autoritære ledere. Donald Trump har gjort det til en vane.

USAs president var raskt på tråden for å gratulere sin tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan med valgseieren. Med knapp margin fikk Erdogan flertall for grunnlovsendringer som vil gi ham enda større makt og som vil føre landet i en mer autoritær retning. Gjennom hele valgkampen angrep Erdogan europeiske demokratier på groveste vis. Han oppildnet tyrkisk nasjonalisme ved å fremme antivestlige holdninger. Erdogan har staket ut en kurs som leder Tyrkia bort fra samarbeidet med det demokratiske Europa.

LES OGSÅ: De viktige stemmene fra Europa

Trump valgte å ringe Erdogan med sine gratulasjoner samtidig som internasjonale valgobservatører kom med flengende kritikk av folkeavstemmingen og den tyrkiske opposisjonen krevde omtellingen etter påstander om flere former for valgfusk. Advokatforeningen i landet sier valgkommisjonen, i strid med loven, godkjente stemmesedler uten stempel. At observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OSSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) fastslår at folkeavstemmingen ikke levde opp til demokratiske standarder gjør selvsagt ikke inntrykk på Tyrkias egenrådige president. Erdogan sier det aldri har vært avholdt noe mer demokratisk valg og ba observatørene «kjenne sin plass».

Trumps gratulasjoner er malplassert og upassende. Men helt uventet er det ikke. Han har tidligere uttrykt sin begeistring for andre autoritære ledere som Egypts Abdel Fattah al-Sisi og Russlands Vladimir Putin. Hans kritikk er forbeholdt tradisjonelt nære allierte, som Tysklands Angela Merkel.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: De sterke menns klubb

I følge Det hvite hus snakket Trump og Erdogan også om situasjonen i Syria. Det er ingen henvisning til at Trump uttrykte noen form for bekymring for situasjonen i Tyrkia. Trump kunne bedt Erdogan om å respektere sivile rettigheter, internasjonale forplikter og opposisjonens rolle. 48,7 prosent av tyrkerne stemte mot grunnlovsendringer, til tross for alle myndighetenes skremsler, angrep på frie medier og ensidige propaganda i valgkampen. Tyrkia er dypt splittet. Flere titalls millioner tyrkere ønsker ingen autoritær stat. Deres stemmer må også bli hørt i Det hvite hus.