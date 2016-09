Trumps tunge uke

Kommentar NEW YORK (VG) Donald Trumps problem er ikke først og fremst at han tapte mandagens debatt, men måten han har taklet tapet på i dagene som fulgte.

En rekke av Trumps rådgivere har gitt uttrykk for til mediene det alle seriøse meningsmålinger også har slått fast: At Trump gjordedet adskillig dårligere enn Hillary Clinton under mandagens debatt. Problemet for dem har vært å presentere synspunktet for sjefen sjøl, som ikke vil høre snakk om at han tapte:

Tvert imot, han vant debatten, i følge alle nettavstemninger han selv velger å referere til. Og når han sier dette på møter, jubler mengden på en måte som gir ham bekreftelse på at han har rett. Og da kan alle de profesjonelle pr-rådgiverne og analytikerne bare stå der med tabellene og regnearkene sine.

Dette demonstrerer Donald Trumps dilemma i et nøtteskall. Han hadde neppe kommet dit han er i dag, om han hadde hørt på proffene. Han har opphevet alle politiske tyngdelover og gjort alle spådommer til skamme ved å følge sine egne instinkter i stedet for politiske strategier. I perioder har det gått dårlig – i midten av august lå vinnersjansene hans på rundt 20 prosent på gjennomsnittsmålingene. Men han kom voldsomt tilbake i løpet av noen uker, og før debatten lå han omtrent jevnt med Clinton innenfor feilmarginen.

Men debatten sist mandag og de to neste som følger, er helt andre arenaer enn de han sto på da han slo ut den ene etter den andre av sine konkurrenter fra det republikanske partiet i vinter og vår. Og Clinton er ikke bare en mer rutinert debattant. Hun har også ført to valgkamper til Senatet, en nominasjonskamp i presidentvalget, og vært meget tett på sin mann under to svært vellykkede presidentvalgkamper. Hun har dessuten et langt mer profesjonelt, ressurssterkt og sofistikert maskineri rundt seg.

Et apparat som i månedsvis har gjort research på Trump, funnet hans svakheter, lett opp gamle uttalelser, rekruttert gamle fiender. Og det er i disse dager de ruller frem de store kanonene.

Så når Trump nå truer med å bringe inn Lewinskyskandalen i valgkampen, som en reaksjon på at Clinton og co har trukket frem den tidligere skjønnhetsdronningen Alicia Machado som følte seg overkjørt og ydmyket av Trump for mange år siden, kommer ikke det som noe sjokk på Clintonleiren.

De har en full slagplan klar for hvordan de skal kontre dette. Fremstille Hillary Clinton som et offer i Lewinskyaffæren. Og helt sikkert få minnet Trump og alle andre om at han fortsatt var gift med sin første kone da han startet et meget offentlig forhold til det som i en kort periode skulle bli kone nummer to.

Og så lenge Trump og enkelte av hans medarbeidere ikke legger Machado-saken bak seg, fortsetter Clinton å kjøre på med dyre tv-reklamer som understreker Trumps problematiske forhold til kvinner.Det har virket bra denne uken. Clinton er på offensiven igjen og på vei frem på målingene.

Samtidig viser Trump sin styrke på andre områder. Det er åpenbart langt flere republikanere nå enn det var i sommer som er villig til å stemme på han. Og hans stadige fremstilling av Hillary Clinton som korrupt, uærlig og upålitelig er i ferd med å feste seg også hos folk som ikke vil stemme på han.

Torsdag gikk det rykter om at Trump vurderte å la den svært frittalende sluggeren og New Jersey-guvernøren Chris Christie overta ansvaret for debattreningen. Christie har sine egne problemer for tiden, på grunn av en pågående rettssak om den såkalte «broskandalen».

Men han er uten tvil en av det republikanske partiets mest hardtslående og treffsikre debattanter. Og om han også har mot til å fortelle Trump hvordan han tapte forrige debatt og hvordan han kan vinne neste, er det duket for et Rocky-aktig comeback om halvannen uke.