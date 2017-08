Trumps nazi-problem

Kommentar Hvorfor er det så vanskelig for president Donald Trump å ta klart avstand fra nazister?

Under primærvalgene tidlig i 2016, mens ideen om Donald Trump i Det hvite hus fortsatt paralyserte det republikanske partiet og ga demokratene en tro på at de skulle kunne klare å holde på presidentembetet etter Obama, oppsto det stadig situasjoner som ikke akkurat bidro til å styrke tilliten hans blant politikkens veteraner.

Og en av de verste hadde med den tidligere nynazistlederen, klansmannen, antisemitten og holocaustfornekteren David Duke å gjøre. Det er så mange skandaler siden, at den trenger en en rask oppsummering:

Duke gikk ut og sa at «Å stemme på noen annen enn Trump, er forræderi mot din arv og historie».

Det var selvfølgelig ikke Trumps feil, og han kunne gjort som Ronald Reagan i 1980, som fikk en støtte fra Ku Klux Klan og kvitterte med at «Det politiske rasehat og den religiøse fanatisme som praktiseres av klanen og andre, har ingen plass i dette landet og undergraver de verdiene USA alltid har stått for».

Men Trump brukte litt for mange dager på å avvise tilliten. Og da han først pliktskyldigst tok avstand, tok ikke Duke det så tungt. «Det er helt i orden. Hør her Donald Trump, du gjør det du må gjøre for å bli valgt (til president) i dette landet, for vi må ha forandring».

Og forandring fikk de. «Ikke la deg friste til å tro noe annet, våre folk spilte en STOR rolle i å få Trump valgt», skrev Duke på Twitter valgnatten. Et par uker senere sto grunnleggeren av AlternativeRight-bevegelsen Richard Spencer på et møte i Washington med høyrearmen hevet i hilsen og ropte «Heil Trump! Heil folket! Heil seieren!».

Både Duke og Spencer var tilstede i Charlottesville, Virginia i helgen, der en jente ble kjørt ned og drept mens hun protesterte mot nynazister, hvite nasjonalister og andre høyreradikale som demonstrerte.

«Dette representerer et vendepunkt for folket i dette landet. Vi ubøyelige i vår vilje til å ta landet tilbake, til å oppfylle målene til Donald Trump, og det var derfor vi stemte på Donald Trump», sa Duke i forkant av demonstrasjonene.

Da Trump skulle kommentere drapet på ettermiddagen ble han igjen veldig vag på hvem som hadde stått bak, og sa at man måtte bekjempe «hatet, fordommene og volden fra mange hold». Han gjentok de siste ordene: «Fra mange hold».

Vagheten er ikke bare slående fordi Trump ellers ikke ser ut til å ha noe problem med å fordele skyld eller blinke ut enkeltgrupper. Men en gjenganger på valgmøtene hans i fjor var anklagen mot president Obama og Hillary Clinton om at de aldri turte å bruke begrepet «radikal islam» etter et terrorangrep.

«Det er skammelig hvordan Obama under sine kommentarer i dag til og med nektet å si ordene radikal islam», sa Trump etter massakren på homoklubben i Orlando i juni i fjor. «Han burde trekke seg av den grunn alene. Og hvis Hillary Clinton fortsatt ikke klarer å uttale ordene radikal islam, bør hun også trekke seg fra valgkampen».

Trump hadde rett i at både Clinton og Obama inntil Orlandomassakren så ut til å unngå å bruke begrep som «radikal islam», «jihadisme» eller «ekstreme muslimer», selv om de brukte navnene på terroristgrupper som IS og al-Qaida. Men Clinton og Obama mottok aldri uttalt støtte fra terrorgruppene, slik Trump gjør fra høyreradikale grupperinger.

Redaktøren for det nynazistiske nettstedet Daily Stormer jublet over Trumps vaghet i helgen: «De som sier han var feig, er løgnere og jøder», skrev Andrew Anglin. «Han var det motsatte av feig. Han nektet å ta avstand fra oss. Han nektet en gang å nevne oss. Da journalistene skrek til ham om hvit nasjonalisme forlot han bare rommet».

Men gleden ble ikke så langvarig. Etter at selv fremtredende republikanere som senatorene Gary Cordner og Orrin Hatch gikk ut og sa at man måtte kalle ondskapen ved dens rette navn, ble det understreket fra Det hvite hus at presidentens uttalelse «selvfølgelig omfatter rasister, Ku Klux Klan, nynazister og andre ekstremister».

Det var selvfølgelig noe mindre oppmuntrende for høyreekstremistene. Og beskjeden fra David Duke tok en noe mer truende form:

«Jeg vil foreslå at du tar en god kikk i speilet og tenker over at det var hvite amerikanere som plasserte deg i Det hvite hus og ikke venstreradikalerne», skrev han direkte til Trump på Twitter.

Det er nok en påminnelse Trump vil møte flere ganger i løpet av sin presidentperiode.