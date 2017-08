Trumps klimaproblem

Kommentar I en amerikansk rapport som forskere fra 13 statlige etater og direktorater stiller seg bak, konkluderes det med at gjennomsnittstemperaturen i USA har gjennomgått en alarmerende økning siden 1980, og at de siste tiårene har vært de varmeste på 1.500 år.

Ifølge rapporten står altså ikke klimaendringene for døren, de er i full gang og amerikanerne føler konsekvensene allerede. I et utdrag av rapporten som New York Times har offentliggjort, hevdes det at «Bevisene for klimaendringer er tallrike, fra ytterst i atmosfæren til dypet av havet».

Rapportens utkast er sanksjonert av det amerikanske vitenskapsakademiet og venter nå «bare» på et godkjenningsstempel fra regjeringen og Det hvite hus.

Det er ingen formalitet. Donald Trumps klimaforandringsfornektelse var en viktig del av hans valgkamp og innebar uttalelser av typen «klimaforandringene er noe Kina har funnet på for å skade amerikansk økonomi». I juni viste han at han mente alvor da han trakk USA ut av Parisavtalen. I følge britiske «The Guardian» er det gått ut beskjed om at ansatte i den amerikanske regjeringsadministrasjonen ikke skal bruke ordet «klimaendringer» en gang, men at man i stedet skal vise til alle tegn på forandringer i klima som utslag av «ekstremvær».

Trump har brukt sin retoriske kamp mot «klimalobbyen» først og fremst som indremedisinsk politikk. Senest i forrige uke holdt han et politisk massemøte i den fattige staten West Virginia hvor han hevdet at han hadde stoppet det føderale forurensningstilsynet fra å «blande seg» og at arbeidsplassene i kullgruvene nå ville komme tilbake.

Denne formen for ignoranse vil raskt kunne få dramatiske konsekvenser, og det er å håpe at presidenten vil møte motstand også fra egne rekker. Det er en sterk falang innen det Republikanske partiet som har vært opptatt av miljøvern gjennom flere generasjoner. Og det er republikanske guvernører i California som har vært pådrivere for noen av de tidligste og sterkeste forurensingslovene. Dette arbeidet har vært med på å gjøre USA ledende innen mye global miljøpolitikk. Det er å håpe at amerikanske politikere ikke vil kaste bort dette lederskapet i løpet av noen måneder på grunn av innfallene til en skandaløst uinformert president.