Trumps betalingsmur reiser seg

Kommentar Onsdag begynner Trump for alvor arbeidet med å reise en mur mellom USA og omverdenen. Men hvem tar regningen?

Trumps første dager i Det hvite hus er preget av to ting: Handlekraft og virkelighetsfornektelse.

På den ene siden nekter han plent å innse at Obama hadde større oppmøte enn ham under innsettelsesseremonien. Han hevder at ledighetstallene arbeidsdepartementet opererer med, er altfor lave. Og han har gått så langt som å beordre en etterforskning av valgfusk for å «avsløre» at grunnen til at Hillary Clinton fikk flere stemmer enn ham ved valget, var fordi en rekke illegale innvandrere stemte på henne.

Det er massiv dokumentasjon på at alle påstandene er feil, selv om Trumps talspersoner har valgt å kalle det for «alternative fakta».

På den andre siden bretter han opp ermene og kaster seg over arbeidet med å gjennomføre valgløftene. Han han har satt i gang arbeidet med å fjerne helsereformen til Obama, stoppe frihandelsavtalen med Asia som ikke er innført ennå og han vil reforhandle den allerede eksisterende handelsavtalen med Mexico og Canada (NAFTA).

Og onsdag begynte han på det største, mest kontroversielle og ifølge mange det vanskeligst gjennomførbare valgløftet, som preget hele hans ferd mot Det hvite hus: Han skal bygge en mur mot grensen til Mexico, et tre tusen kilometer langt område som går gjennom statene California, Arizona, New Mexico og Texas. Og han skal få Mexico til å ta regningen.

Selve finansieringen er riktignok ikke helt på plass. Mexicos president Enrique Peña Nieto har gjentatte ganger gjort det klart, sist i forrige uke, at det ikke kommer på tale å betale. Et standpunkt han har fått utvetydig støtte for fra sine to forgjengere, Felipe Calderón og Vicente Fox.

Så i første omgang må Trump be den amerikanske Kongressen om å legge ut. Hva vil det koste? Trump selv har beregnet prisen til rundt 8. milliarder dollar. De fleste andre anslag er langt høyere og mange mener det kan komme til en sluttregning på 200 milliarder dollar.

Mange trodde lenge at muren egentlig bare var en symbolsak. Et bilde på den strenge innvandringspolitikken Trump ville innføre. Og selv konservative republikanere i Kongressen vil nok spørre seg om det er vel anvendte penger å skulle investere såpass mye i en mur som uansett vil ha en usikker effekt.

Men muren skal støttes opp av en rekke strenge lover også. Trump vil ifølge Reuters be om midlertidig stopp av all innreise fra muslimske land som Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen og vurdere nye, strengere visumregler fra alle muslimske land.

Forslagene innebærer også en full konfrontasjon med de såkalte «fribyene», hvor de lokale myndighetene har erklært at det ikke kommer på tale å samarbeide med om noen massedeportasjon av udokumenterte innvandrere. Disse inkluderer USAs største byer, New York og Los Angeles.

Dette er en konfrontasjonspolitikk USA ikke har opplevd siden Richard Nixons dager som president. Utfordringen blir ikke bare å gjennomføre dem politisk, men å håndtere de voldsomme reaksjonene de vil føre til over hele USA. Reaksjoner som vil få helgens kvinnemønstring i Washington