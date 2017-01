Trumps abort-straff

Trumps forslag fra valgkampen om å straffe kvinner som tar abort lar seg ikke gjennomføre.

Nå vil han straffe organisasjoner som hjelper dem i stedet. Her bør ikke Norge eller Europa stå tafatte å se på.

I rekken av direktiver USAs president Donald Trump har undertegnet siden han ble tatt i ed for halvannen uke siden, er gjeninnføringen av ordren som forbyr offentlig pengestøtte til helseorganisasjoner som gir veiledning om abort bare en av mange. Men i motsetning til de fleste andre utspillene, er dette noe land utenfor USA, og da også Norge, kan foreta seg noe med. Trumps presidentordre gjør det straffbart å gi økonomisk støtte til internasjonale grupper som enten utfører aborter, sprer informasjon om abort, eller gir veiledning, uavhengig av om abortveiledningen bare er en mindre del av organisasjonens program. Dermed rammer den en rekke organisasjoner som gjør et livsviktige arbeid med familieplanlegging i land hvor dette er, og bør være, blant de aller viktigste satsingsområdene for bistand.

Forordningen er høyst sannsynlig først og fremst ment som indremedisin i USA. Trump, som tidligere var en uttalt tilhenger av kvinners rett til selvbestemt abort, vant blant annet fordi han klarte å overbevise tradisjonelle republikanske velgere om at han nå hadde snudd. Under valgkampen gikk han så langt at han ville innføre straff for kvinner som tok abort. Så lenge rettigheten er garantert av Høyesterett er det imidlertid lite han kan foreta seg med dette. Utover altså å sende et signal om hvor han står. Og det gjøres ved å skape sanksjoner rundt organisasjoner som jobber for klodens svakeste grupper.

Nederland har allerede tatt til orde for et internasjonalt fond som kan bistå helseorganisasjoner i utviklingsland som rammes av det nye forbudet. Det er et initiativ Norge bør hilse velkommen. Kvinners reproduktive helse og rettigheter ble fremhevet som et satsingsområde da utenriksminister Børge Brende la frem den nye handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken i fjor høst. Norge, som gjerne omtaler seg selv som en «humanitær stormakt» og er blant de landene som gir mest til bistand, bør kanalisere midlene i denne retningen for i størst mulig grad å minske skadevirkningene av dette vedtaket.