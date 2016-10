Trump tørrtrente i natt

Kommentar NEW YORK (VG): Søndagens debatt kan mellom presidentkandidatene kan bli avgjørende for Trump. I natt testet han formen foran et publikum i New Hampshire.

Det var en viss spenning knyttet til Trumps opptreden i Sandown, New Hampshire i natt. Trump, som nærmest skrøt av hvor uforberedt han var før den første debatten, skulle nå forberede seg ved å teste ut formatet som er rammen rundt den neste: Et intimt folkemøte hvor publikum kan stille spørsmål direkte til kandidatene.

Opplegget var imidlertid ganske annerledes enn det vi kan forvente å oppleve på søndag. Det var bare Trump-supportere i salen. Spørsmålsrunden ble ledet av Howie Carr, en konservativ radiokommentator som Trump selv omtalte som en støttespiller.

Trump brukte de tjue første minuttene av arrangementet til å holde en av sine vanlige, slentrende taler om uærlige Hillary, tingenes sørgelige tilstand og sin egen fortreffelighet. Og så svarte han på spørsmålene som publikum hadde levert inn på forhånd.

Tilhørerne fikk ikke stille spørsmålene selv, de ble lest opp av Carr, som også skulle passe på at Trump holdt seg innenfor tidsrammen på to minutter. Men som Trump sa før de begynte; ­­

- Avbryt meg etter to minutter hvis jeg svarer dårlig. Hvis jeg svarer bra kan du la meg holde på til jeg er ferdig.

Han fikk holde på.

Og svarene hans var ikke så mye svar, som de var bekreftelser på spørsmålene: Ja, det føres en forferdelig utenrikspolitikk, den skal jeg fikse. Ja, det er for ille at vi har sendt alle industriarbeidsplassene til Asia, de skal jeg få tilbake. Og ja, jeg kunne tatt Hillary mye hardere under den første debatten, men jeg valgte å ikke gjøre det.

Nå var Trump selv veldig nøye på at dette ikke var en øvelse foran søndagens debatt, det var bare noe de uærlige mediene påsto.

Og det var kanskje like godt, for rammene rundt søndagensfolkemøte blir et helt annet. Debattleder Anderson Cooper fra CNN er et av amerikansk nyhetsfjernsyns raskeste hoder, og han kommer til å si fra når det er gått to minutter, uavhengig om Trump svarer godt eller dårlig.

Spørsmålene er ikke levert inn på forhånd, det er publikum selv som får stille dem og det er ingen garanti for at de er hverken Clinton- eller Trump-supportere. Får de ikke de svarene de vil ha, har de mulighet til å følge opp.

Og, ikke minst; Trump skal dele scenen med Clinton og de to skal debattere og bryne seg mot hverandre på en måte man ikke opplever på et vennligsinnet folkemøte.

Hvordan det vil gå er ikke godt å si. Om rådgiverne hans kanskje er nervøse, virker Trump selv riktig så avslappet og bærer ingen synlige tegn på desperasjon. Han kom ikke med noen av de aggressive slengbemerkningene om Clinton, Kaine eller andre som han har strødd om seg med de siste ukene. Han leste opp en rekke håndplukkede meningsmålingsresultater som alle hadde det til felles at de viste fremgang for han selv. Og han virket i det hele tatt riktig så avslappet.

Det er imponerende nok i seg selv, for det er ingen tvil om at Trump har mye å bevise på søndagens debatt, om han skal klare å snu utviklingen. I løpet av de to siste ukene har Clinton gått forbi ham i mange av de viktigste vippestatene. Om utviklingen fortsetter er hun snart tilbake på den suverene ledelsen hun hadde i august.

Ting har snudd flere ganger i denne valgkampen allerede, og de har snudd raskt. Men de fleste er enige om at Trump tapte mye oppslutning på den første debatten, og at han bør gjøre det bra på søndag om han skal igjen forspranget.

Og det blir nok litt tøffere enn å svare på forhåndsinnleverte spørsmål som blir lest opp av en støttespiller.