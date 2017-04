Trump tar en u-sving

Kommentar Ved å skyte Tomahawk-raketter mot en syrisk luftbase sender president Donald Trump et tydelig utenrikspolitisk signal.

Budskapet er ikke utelukkende ment for president Bashar al-Assad i Damaskus. Signalet videresendes fra Teheran til Pyongyang og gir Vladimir Putin noe å tenke på.

Trump trekker en rød grense og handler umiddelbart. Barack Obama trakk en rød grense, men unnlot å handle når Syrias diktator brutalt trampet over.

Nattens handling markerer en dramatisk u-sving i Trumps Syria-politikk. I forrige uke sa utenriksminister Rex Tillerson at det er opp til det syriske folk å ta stilling til Assads fremtid. Inntil dette krevde USA at diktatoren må gå av.

Syria ble Barack Obamas største nederlag, og han innså det selv. Han spilte høyt ved å gi diktator Bashar al-Assad et ultimatum i 2012: Bruker du kjemiske våpen mot dine egne krysser du linjen.

Da flere hundre sivile, kanskje over tusen, ble drept i et angrep i 2013 med giftgassensarin mot en opprørskontroll forstad til Damaskus, gjorde ikke Obama annet enn å be Kongressen ta en beslutning. De folkevalgte var enda mindre handlekraftige. Vladimir Putin scoret i stedet propagandaseier med en plan for å fjerne kjemiske våpen fra Syria.

Trumps holdning i 2013 er bemerkelsesverdig, sett i lys av nattens angrep. I en serie Twitter-meldinger advarte han på det sterkeste Obama mot å bombe Syria som straff for giftangrepet. 5. september 2013 skrev han med store bokstaver: «Igjen, til vår tåpelige leder, ikke angrep Syria. Hvis du gjør det vil mange dårlige ting hende og USA vil ikke få noe ut av denne kampen.»

I dag morges sa Trump at det er i USAs nasjonale sikkerhetsinteresser å hindre og avskrekke bruken og spredningen av dødelige kjemiske våpen.

Det var like sant i 2013, men da mente Trump at å engasjere seg i Syria var det dummeste en president kunne gjøre.

Befolkningen i landsbyen Khan Sheikhoun erfarte tirsdag at det fortsatt finnes forbudte kjemiske våpen i Syria. Flere enn 70 mennesker, minst 20 av dem barn, led en smertefull død, forgiftet av giftgass etter et syrisk luftangrep mot det opprørskontrollerte området.

Trump så de grufulle bildene av ofrene for landsbymassakrene og bestemte seg hurtig for å handle etter å ha mottatt etterretningsrapporter. USA skjøt mot Shayrat flybase, som USA mener ble brukt da Khan Sheikhoun ble angrepet.

Det er verd å merke seg at Russland og Syria, både i Ghouta i 2013 og i Khan Sheikhoun på tirsdag, legger skylden på opposisjonen. De står ganske alene om det. Det syriske regimet har hatt store lagre av forbudte kjemiske våpen. De er blitt tatt i bruk.

Trumps bomber er derfor også et signal til Nord-Korea, som utvikler masseødeleggelsesvåpen og raketteknologi. Han advarte tidligere denne uken Pyongyang om at USA kan handle alene, hvis ikke Kina øker presset mot det nordkoreanske regimet.

I Teheran har de for lengst oppfattet at den nye amerikanske administrasjonen vil føre en helt annen Iran-politikk enn forgjengeren.

For første gang har Det hvite hus beordret et militært angrep mot syriske regimestyrker. Angrepet varte i noen få minutter, men virkningen blir langsiktig.

Bombingen kan markere et vendepunkt i den lange krigen. I det minste vet Assad meget vel hvor grensen går. Men Trump har ennå ikke utviklet en tydelig strategi i Syria.

Rakettangrepet sist natt gjør at det haster for Trump å stake ut kursen. Det store spørsmålet, med betydning langt utenfor Midtøsten, er om Trump vil handle i samråd med Russland, eller i strid med Vladimir Putins interesser. Svaret får betydning langt utenfor Midtøsten.

I neste uke besøker utenriksminister Rex Tillerson Moskva. Det er det første møtet på et så høyt nivå mellom Putin og den nye administrasjonen. Nattens amerikanske rakettangrep mot Syria gjør at dette møtet blir kritisk viktig.