Trump sitter fast i sumpen

Kommentar Det føderale amerikanske politiet (FBI) har siden sommeren etterforsket begge presidentkandidatene. De fortalte bare om granskningen av Hillary Clinton.

FBI rapporterte flere ganger om etterforskningen av Clintons private e-postbruk, senest en uke før valgdagen. Mandag bekreftet FBI for første gang at de etterforsker mulige forbindelser mellom Donald Trumps valgkampanje og russiske myndigheter.

Saken mot Clinton smuldret opp, men ikke før den hadde ødelagt hennes valgkamp. Saken mot Trump og hans medarbeidere er bare så vidt i gang. Den kan ødelegge hans presidentembete.

Direktør James Comey fortalte mandag etterretningskomiteen i Representantenes hus om at FBI etterforsker russisk innblanding i presidentvalget og om det finnes bånd mellom Trumps valgkampanje og Kreml. Amerikanske medier har omtalt at en slik etterforskning pågår, men Comeys bekreftelse er likevel enestående:

Nå er det FBI mot Trump. Presidenten og alle hans menn er under granskning for å finne ut om det er begått lovbrudd. Russlands angivelige innblanding i den amerikanske valgkampen har formørket Washington og den nye administrasjonen siden valgdagen.

LES OGSÅ:Ukraina vil avhøre Trumps eks-rådgiver

Avsløringer om nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynns kontakter med den russiske ambassadøren førte til hans avgang kort tid etter utnevnelsen. En annen som møtte ambassadør Sergej Kislyak, den nye justisministeren Jeff Sessions, måtte utelukke seg selv gå departementets granskning av russisk valginnblanding.

- Dette er FAKE NEWS og alle vet det, skrev Donald Trump på Twitter like før FBI-sjefen åpnet munnen på Capitol Hill. Alle nyheter Trump ikke liker er falske nyheter. Han bruker Twitter til å fråtse i ubekreftede påstander, som i beste fall er villedende. Når fakta legges på bordet serverer han bare nye. Det er en form for distraksjon som kan fungere en stund, men som over tid tærer på all troverdighet.

LES OGSÅ:FBI etterforsker mulige bånd

Et av Trumps åpenbare forsøk på å avlede oppmerksomheten var Twitter-meldingen 4. mars om at president Barack Obama hadde avlyttet hans telefoner under valgkampen. Så langt har han ikke lagt frem noe bevis. Comey sa i Kongressen at FBI ikke har noen informasjon om at en slik avlytting har funnet sted.

Republikaneren Devin Nunes som leder etterretningskomiteen sa at den største etterretningssvikten siden 11. september 2001 er USAs manglende evne til å forutse Putins planer og intensjoner. Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget bekrefter dette.

USA var naive i forhold til terrortrusselen mot eget land før 2001. De klarte ikke å avverge russiske cyberangrep mot demokratiets grunnvoll i fjor. Amerikanske etterretningstjenester har konkludert med at Russlands sto bak hackingen av det demokratiske partiet og Clinton-kampanjen.

Som de gjorde etter 2001 vil USA lære av trusler som går under radaren. Etter det som nå har skjedd vil ingen undervurdere Russlands evne og vilje til destabilisere demokratiske land.

Hvis hensikten var å så tvil om de demokratiske institusjonene må Kreml strategi sies å ha vært vellykket. Trump vant på misnøye og løftet om «å drenere sumpen» Washington DC. Nå syder den politiske sumpen av mistro, konspirasjonsteorier og granskninger.

Senator Dianne Feinstein sier det er en klar mulighet for at hun og andre demokrater i Senatets etterretningskomite gjennom en kjennelse vil be om innsyn i presidentens selvangivelser. De mener opplysningene kan kaste lys over Trumps eventuelle tilknytning til Russland og om mulige kryssende konflikter. Trump sier det ikke er noe å finne, men han allerede foretatt store uttak fra kontoen for tillit.

Det problematiske i denne saken er ikke at Trumps folk har snakket med russiske representanter. Det alvorlige, og kriminelle, er om noen i hans krets har konspirert i den russiske innblandingen i valgkampen. Det er til nå ikke bevist.

Hvis Trump har rett i at intet kritikkverdig har skjedd burde han være den første til å ønske en upartisk og uavhengig granskning. Det kan skje ved å utnevne en spesialetterforsker.

I dag er dette blitt partipolitikk. Demokratene går til angrep og republikanerne forsøker, med varierende entusiasme, å forsvare presidenten. Trump forsøker ved sine tweets å så mistillit til FBI. Men uten en uavhengig granskning vil mistanken i lang tid ligge som en mørk sky over Det hvite hus.

BLI OPPDATERT:Se VGs Trump-guide

Trump har for vane å bruke Watergate-skandalen når han omtaler sine politiske motstandere. Benghazi-saken var verre enn Watergate for Hillary Clinton. Hennes private e-post konto var verre enn handlingene til Richard Nixon og hans medarbeidere. Nå er det han selv som er blitt avlyttet.

- Dette er Nixon/Watergate, skrev Trump 4. mars.

Vi vet hvordan den historien sluttet.