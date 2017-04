Trump og Xi - det viktigste toppmøte

Kommentar Direkte fra Donald Trump til Erna Solberg. Ingen kommer utenom president Xi Jinping i det kinesiske hundreåret.

I det viktigste amerikansk-kinesiske toppmøte på flere tiår handler det meste om Nord-Korea og handel. Bak lukkede dører i Trumps landsted Mar-a-Lago i Florida forventes et døgn med tøffe tak og harde krav.

Det blir mer harmonisk i Folkets store sal i Beijing om noen dager, under det første norsk-kinesiske toppmøte siden istiden startet i 2010. Det er ikke tid for å ta opp de vanskelige tema, les menneskerettigheter.

Det 24 timer lange toppmøtet i Florida kommer på et kritisk tidspunkt. Sentralt står en eksplosiv militær trussel i Øst-Asia og handelsforbindelsene mellom verdens to største økonomier. Hvis det blir klimaendringer i det amerikansk-kinesiske forholdet vil alle merke konsekvensene.

En uerfaren president som formulerer politikk med store bokstaver på twitter møter en særdeles erfaren leder med høye, globale ambisjoner.

Kineserne har hatt problemer med å bli klok på Trump. Er han bare en papirtiger eller mener han alvor? Ønsker han samarbeid eller søker han konfrontasjon?

Mao Zedong lanserte begrepet papirtiger i 1946 for å beskrive reaksjonære krefter i inn- og utland. En papirtiger, enten det er en leder eller en nasjon, gir inntrykk av å være stor og mektig. I virkeligheten er papirtigeren svak og ingenting å være redd for.

Som en del av Trumps standardrepertoar i valgkampen raljerte han med Kina. De hadde i en årrekke utnyttet USA og var årsak til at amerikanske fabrikkporter ble stengt.

SLIK KINA SER DET: - To magasinforsider i en aviskiosk i Beijing. Kina sier det første toppmøte mellom presidentene Xi Jinping og Donald Trump er av største betydning for verdensfreden. Foto:AFP

– Når Donald Trump blir president vil Kina få vite at Amerika igjen er i ledelsen for global business og at det blir slutt på valutafiksing og juks, het det på Trumps nettside.

Trump opptrådte som en tiger. Det skremte Beijing at Trump etter valgseieren brøt en 37 år lang amerikansk praksis ved å snakke med Taiwans president på telefon, og deretter stille spørsmål ved ett-Kina- politikken. At det bare finnes ett Kina er Folkerepublikkens credo.

I februar var Trumps tone en annen. Han ringte Xi og sa at ett-Kina-politikken lå fast. Nå hastet det med å styrke samarbeidet. I kinesiske øyne lignet Trump, med selvmotsigelser og tilbaketog, en papirtiger.

Trump har abdisert fra internasjonalt lederskap i klimapolitikken. Han har trukket USA ut av TTP, handelsavtalen med 12 asiatiske land, minus Kina. Xi fyller det maktvakuum Trump etterlater seg ved å invitere landene med i et kinesisk-ledet handelspartnerskap.

I følge New York Times pågår det et bittert internt oppgjør i Trump-administrasjonen mellom de som aggressivt vil legge press på Kina i handelspolitikken og de som råder presidenten til å innta en mer moderat tone. Det virker som Trump lytter mest til de sistnevnte. Trump vil sikkert ta opp det store amerikanske handelsunderskuddet med Kina, men de to lands økonomier er svært tett sammenvevd og begge vil tape på en handelskrig.

I forberedelsene til Trumps viktigste toppmøte avfyrte Nord-Korea en ny testrakett. Nord-Koreas avanserte rakettprogram og atomvåpen utgjør en stigende trussel for USAs nære allierte i Sør-Korea og Japan. Trump vil at Kina, det eneste landet med reell innflytelse, skal legge et mye hardere press på regimet i Pyongyang. Hvis ikke kan USA komme til å handle på egen hånd, sa Trump tidligere i uken.

I desember, da Trump trakk i tvil flere tiårs amerikansk Kina-politikk, skrev Norge under på en avtale i Beijing om støtte til ett-Kina-politikken, full anerkjennelse av Kinas sosiale system og et løfte om ikke å gjøre noe som skader de bilaterale forhold.

Med på statsminister Solbergs ferd til Midtens rike er en delegasjon på 230 deltakere, inkludert ledende norske næringslivsledere som skal møte et tusentall 1000 kinesiske kolleger. Det ligger kontrakter på bordet. Det er tid for «business as usual».

Det var imidlertid aldri noe brudd i handelen. Norsk eksport til Kina har økt kraftig de siste årene. Men politisk normalisering gir større handlerom og omsider kan forhandlinger om en frihandelsavtale sluttføres.

Kina skjøv Norge ut i kulden fordi Nobelkomiteen i 2010 ga fredsprisen til Liu Xiaobo. Han sitter fortsatt i fengsel for sine meningers skyld. I Xis presidenttid er det blitt enda mindre rom for dissens. Det gjør at det er enda viktigere enn før å snakke om menneskerettigheter i Kina.

Norge forsvarer gjerne høyt og tydelig de universelle menneskerettigheter. Det passer visst bare ikke å gjøre det nå. Det får vente til en annen gang, når dialogen er kommet godt i gang.

Med den risiko det innebærer for at Norge da fremstår som en papirtiger.