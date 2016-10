Trump ødela for seg selv

Kommentar Det startet pent og rolig, men utartet i politisk gjørmebryting.

Aldri er det blitt hørt mer nedsettende personkarakteristikker i amerikanske presidentdebatter enn i de tre konfrontasjonene mellom Hillary Clinton og Donald Trump.

Og enda mer oppsiktsvekkende: Aldri tidligere har en presidentkandidat nektet å svare på om han vil akseptere valgutfallet.

Donald Trump gjorde det i natt. Dere får vente i spenning, sa han.

Det var Trumps verste øyeblikk i debatten, og Clintons beste da hun karakteriserte hans bemerkninger forferdelige. Han la selv ballen på straffemerket og Clinton scoret.

Ved å trekke valgets legitimitet i tvil angrep han det amerikanske demokrati. Det er uhørt og farlig retorikk. Det tjener til å rive ned tilliten til demokratiets fundament, frie og rettferdige valg.

Trump trengte en klar seier i nattens debatt for å ha håp om å innhente Clintons ledelse i meningsmålingene. Det fikk han ikke og nattens debatt vil neppe gi særlige utslag. På dette tidspunkt har de fleste allerede bestemt seg. Det avgjørende nå blir valgdeltakelsen, og hvem som best klarer å mobilisere sine tilhengere.

Trumps tabbe ved ikke å love å akseptere et mulig nederlag overskygger at han for øvrig klarte seg godt i debatten på flere av saksområdene, særlig når det handlet om økonomi og handel. Han appellerte også effektivt til en konservativ grasrot for retten til å bære våpen og for strengere innvandringskontroll. Trump virket bedre forberedt enn i tidligere debatter. Han beholdt innledningsvis roen, mens Clinton var mer i angrepsposisjon. Velgerne fikk en god innføring i hva kandidatene står for, og hvor langt de står fra hverandre.

Så startet skittkastingen. Det som hadde startet ganske lavmælt og uvanlig dannet, men ble snart høyrøstet og brutalt.

Hillary Clinton kalte Trump en nikkedukke for Russlands president Vladimir Putin. Han sa Putin var mye smartere og sterkere enn henne. Trump kalte henne en ufyselig kvinne og sa hun hadde løyet hundrevis av ganger. Han mente at hun ikke skulle fått lov til å være kandidat. Clintons forsøkte å fremstille Trump som totalt uegnet som president. Hennes nålestikk gjorde at Trump mistet selvbeherskelsen han fremviste tidlig i debatten.

Bare de mest innbitte Trump-tilhengere kan bestride at Clinton vant den første debatten med klar margin. Den andre var jevnere, men med fordel Clinton. Clinton var varierende i nattens debatt, men hun unngikk tabber. Det gjorde ikke Trump.

Hans nedsettende bemerkninger om kvinner, og flere kvinners beretninger om seksuell trakassering, fortsetter å forfølge ham, også i denne debatten. Trump nekter for alt. Alt er diktet opp for å ramme ham, enten av media eller Clinton-kampanjen. Trump har ikke nøyd seg med å angripe sin motkandidat de siste ukene. Han har slått i alle retninger som en såret tungvektsbokser, mot republikanske ledere, media, minoriteter og meningsmålere. Alle er ute etter ham.

Og når han ikke vil si at han akseptere valgresultatet blir han stående tilbake som en dårlig taper som skylder på alle andre. Det går kanskje hjem hos en hard kjerne av tilhengere, men det er ikke argumenter som vinner nye velgere for Trump.