Trump i nabokrangel

Kommentar Trump er i gang med utenrikspolitikken og viser at hans diplomatiske evner er omtrent som man kunne vente seg.

Etter en ganske rolig dag onsdag, var det fult trøkk i Trumpmaskineriet torsdag. Trump åpnet dagen med en krangel med sin nærmeste kollega og nabo, Mexicos president Enrique Pena Nieto - via Twitter, selvfølgelig - om hvem som skal betale for Trumps store plan om mur langs grensen.

«Hvis Mexico er uvillige til å betale for den meget nødvendige muren, kan vi like godt avlyse møtet», skrev Trump om det forestående toppmøtet han skulle ha med Nieto tirsdag.

Nieto tok ham på ordet. «I morges fortalte vi Det hvite hus at vi ikke kommer på tirsdagens møte med POTUS (President of the United States)», skrev han på Twitter. Nieto har lenge vært under press fra opposisjonen i landet sitt om å svare Trump tøffere. Og nå var åpenbart begeret fullt.

Noen timer senere lanserte Trumps pressetalsmann et nytt forslag til hvordan muren skulle finansieres: Det skulle innføres en toll på 20 prosent på varer fra «land som Mexico».

Det er jo en litt annen finansieringsplan enn løftet om å la Mexico betale for muren, men det er et forslag Trump ville kunne hente støtte for blant mange republikanere i Kongressen som lenge har ivret for en «grensetilpassede» avgifter som vil legge toll på all import og gi skattefritak for det este av eksporten.

Men forslaget var såvidt blitt kjent, før Spicer måtte trekke det tilbake:

«Poenget var bare å vise at å skaffe finansiering av muren ikke er så komplisert som mange har hevdet».

Den kaotiske torsdagen er enda en demonstrasjon på Donald Trumps handlingsvilje. Han opptrer som en tøff forretningsmann, tar raske avgjørelser og ombestemmer seg like raskt.

Det er imidlertid liten tvil om at denne stilen skal møte motstand blant lovgiverne i Kongressen. Ikke bare på grunn av politisk motvilje, det er mange som vil støtte ham der, men rett og slett fordi det ligger en kjempeinnsats bak hver minste lille loveendring i USA.

Bare arbeidet med å avvikle og erstatte Obamas helsereform, få regjeringsmedlemmene gjennom senatshøringene og fylle den ledige plassen i Høyesterett - alt med kraftig motstand fra demokratene - vil sysselsette kongressrepresentantene i lang tid fremover.

Det skal bli en sterk tålmodghetsprøve for en president som ikke akkurat er kjent for sin tålmodighet.