Trump forvirrer verden

Kommentar Donald Trump lovet at han ville være uforutsigbar i utenrikspolitikken. Det er et løfte han holder.

Donald Trump sier Det hvite hus fungerer som en fininnstilt maskin. Hvis hensikten er å produsere selvmotsigelser på løpende bånd går det riktig fint. Hvis meningen er å forvirre verden er det vellykket.

Det fungerer ikke like godt for alle som ønsker at verdens mektigste nasjon skal holde stø kurs og føre en tydelig utenrikspolitikk.

En dag er Trump mot EU, den neste dag er han tilhenger. Han mener NATO er utdatert, før han gir full støtte. Han krysser Kinas røde grense, før han brått tar et skritt tilbake.

Ikke beroligende

Trump har utnevnt flere erfarne og dyktige medlemmer til sitt sikkerhets- og utenrikspolitiske team. En av deres roller ser ut til å være å moderere presidentens mange uberegnelig utspill, i forsøke på å berolige naboer og allierte. Problemet er bare at forvirringen blir større. Hvem man skal lytte til? Hva er det egentlig Trump vil, forutsatt at han vet det selv?

– Jeg er fullstendig tilhenger av EU. Jeg synes det er vidunderlig, hvis de er glade, sier Trump i et intervju med Reuters. Tidligere har han stemplet EU som et verktøy for Tyskland og i januar sa han at det var smart av britene å komme seg ut av unionen.

Liker begge

Det er ikke lettere å bli klok på Trumps Midtøsten-politikk. På en pressekonferanse i Det hvite hus 15. februar ble Trump spurt om at han støtter en tostatsløsning i Midtøsten, som i flere tiår har vært offisiell amerikansk politikk:

– Jeg ser på to stater og en stat, og jeg liker den begge parter liker. Jeg er veldig fornøyd med den begge parter liker. Jeg kan leve med begge, sa Trump.

Et døgn senere sa Trumps FN-ambassadør, Nikki Haley, at USA støtter tostatsløsningen og at enhver som sier noe annet tar feil.

Tok presidenten feil?

Falsk nyhet

Trump sa at han hadde iverksatt en «en militær operasjon» for å deportere illegale innvandrere. Kort tid etter reiste sikkerhetsminister John F. Kelly til Mexico for å forsikre om at det ikke kom på tale å bruke militære styrker i slike operasjoner. Var militæroperasjon bare en falsk nyhet?

LES OGSÅ:-Muren kommer ikke til å fungere

I valgkampen ga Trump uttrykk for at NATO var gått ut på dato, men i forbindelse med et besøk ved den amerikanske sentralkommandoen sa presidenten at han sterkt støttet NATO.

Trump vil bare at de europeiske allierte skal bidra mer til forsvaret. Det krevde også Barack Obama og målsettingen om å bruke minst to prosent av BNP på forsvaret ble vedtatt på NATO-toppmøtet i Wales i 2014.

LES OGSÅ: Washington Post: Trump tar feil fire ganger om dagen

Glemt spørsmål

I desember snakket Trump med Taiwans president Tsai Ing-wen på telefon. Det var bemerkelsesverdig ettersom ingen amerikansk president, sittende eller påtroppende, har snakket med en taiwansk statsleder siden USA anerkjente Folkerepublikken Kina. Deretter stilte Trump spørsmål ved ett-Kina politikken og sa i et Wall Street Journal-intervju at dette var noe man måtte forhandle om.

LES OGSÅ: Kina slår tilbake mot Trump-kritikk

For regimet i Beijing er ett-Kina politikken det viktigste av alt og garantert noe de aldri vil forhandle om. Det gikk noen uker før Trump ringte Kinas president Xi Jinping for å si at han respekterer ett-Kina politikken.

SE OGSÅ: VGs Trump guide

Ikke olje

Trump har lenge tatt til orde for at USA burde ta Iraks olje, for å betale for alle utgiftene ved okkupasjon og militær bistand. Under et besøk i Bagdad denne uken var forsvarsminister James Mattis meget tydelig på at dette ikke har vært, er eller vil bli USAs politikk.

– Vi er ikke i Irak for å ta oljen fra noen.

Trump sa at han ville rive i stykker atomavtalen med Iran og kansellere den internasjonale klimaavtalen som ble undertegnet i Paris. Det har ennå ikke skjedd, og det vil kanskje ikke skje.

Etter hvert vil Trump-administrasjonens utenrikspolitikk bli tydeligere. Men når en ny dag gryr trenger Trump bare 140 tegn for å skape ny usikkerhet. Så lenge presidenten formulerer sin politikk på Twitter må hans nærmeste medarbeidere rykke ut for å berolige, oppklare og presisere hva presidenten egentlig mente.

For deretter å gi mediene skylden.