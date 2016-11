Trump er norske politikeres mareritt

Kommentar USA valgte den presidenten utenriksminister Børge Brende (H) advarte mot. Trump kan bli en like stor politisk utfordring som Putin.

Norge er nært knyttet til USA i alt som har med forsvar og sikkerhet å gjøre. Så nært at forholdet nærmest er intimt. Uten USA er Norge ikke i stand til å ivareta sin egen sikkerhet. Slik har det vært helt siden andre verdenskrig. Norge er ikke alene, de fleste land i Europa har det slik.

Men, vi er så små, og har så store havområder og ligger så utsatt og alene til oppe i nord at vårt forhold til USA er ekstra viktig. Norge er nabo med store deler av Russlands atomvåpenarsenal på Kola. De våpnene er grunnmuren i det fagfolken kaller Russlands sikkerhetsarkitektur. Ved tegn til alvorlig uro eller krise vil Russland legge en forsvarsring rundt Kola som kan strekke seg et stykke inn i Finnmark og langt ut i Atlanterhavet. Det kan høres fint ut å ligge "strategisk plassert", slik Norge gjør, men i virkeligheten er det en belastning, Våre land- og havområder kan trekkes inn i konflikter som ikke egentlig har noe med oss å gjøre.

Det norske svaret på dette har alltid vært USA. De er grunnmuren i vår sikkerhetsarkitektur. Offisielt kaller norske politikere det ofte for NATO, men i virkeligheten er det USA. Så lenge USA er vår allierte, og garanterer at de vil komme oss til unnsetning i krise eller krig er Norge trygt. Det har vært vurderingen helt siden Einar Gerhardsen var med å stifte NATO i 1949.

Norske stats- utenriks- og forsvarsministre har alltid måttet holde forholdet til USA tett og varmt. Uansett om presidenten er populær i Norge eller ikke. Det endrer seg ikke med Trump. Men det blir krevende. Og at den norske utenriksministeren i august gikk ut og advarte mot mannen som nå blir Norges viktigste allierte er helt uforståelig. Amerikanerne glemmer ikke slikt.

I Utenriksdepartementet og andre deler av statsapparatet er dette en svart dag. Man er veldig mye dårligere forberedt på president Trump enn man var på en president Clinton. Gjennom mange år har norske politikere, diplomater og byråkrater bygget et stort nettverk i de sikkerhets- og forsvarspolitiske elitene i Washington. Hadde amerikanerne valgt den presidenten Børge Brende ønsket seg, hadde Norge hatt et solid inntak fra innsiden i amerikansk politikk.

Med Trump er det ingen som vet noe særlig. Etter det jeg erfarer er det stor grad av usikkerhet i UD og andre politiske miljøer om hva en Trump-administrasjon egentlig betyr for internasjonal politikk. Man vet lite om hvem som skal sitte i administrasjonen og hvilke miljøer som skal være med å definere amerikansk forsvars- og sikkerhetspolitikk under Trump.

Et uforutsigbart USA er det verste Norge vet. Hans uttalelser om NATO og Putin skremmer selvfølgelig norske sikkerhetspolitikere helt dypest nede i magen. Tanken på at USA skal rygge bort fra sikkerhetsgarantiene i NATO er så skummel at de fleste ikke klarer å si noe annet enn at de regner med at det ordner seg. Det må ordne seg, legger de til.

At de er redde er lett å forstå. Uten USA er Europa ikke trygt. Vi klarer ikke å forsvare oss selv. Og selv om alle europeiske regjeringer nå skulle øke forsvarsbudsjettene kraftig, så vil det ta lang tid før selve forsvaret kommer opp på et nivå der vi kan klare oss uten USA.

Uforutsigbarheten er også skremmende fordi alliansen med USA ofte krever at vi støtter dem i konflikter eller kriger vi egentlig ikke ønsker. At USA holder oss trygge innebærer en forsikringspremie. Vi må være i Afghanistan, vi må sende soldater til Jordan og Syria og Irak, vi var med i Libya og vi må skjele til USA i mange utenrikspolitiske standpunkter og utspill. Det har ikke alltid vært lett under Obama, men nå kan det bli mye vanskeligere.

Erna Solberg og hennes regjering har nå drøye to måneder på seg til å finne ut hvordan Norges nye USA-politikk skal se ut. Hvordan man skal "ivareta norske interesser" i en verden der Donald Trump er verdens mektigste mann og vår viktigste allierte. De har lite kunnskap å bygge på, og begynner med et elendig utgangspunkt etter Brendes advarsel. Sånne ting har en tendens til å flytte små land bakover i den enorme køen av diplomater og politikere som nå stiller seg opp utenfor Trump Tower for å skjønne hva som skjer.

I en statsministerperiode som ikke har manglet utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer blir Trump kanskje den aller største Erna Solberg må håndtere. Og hun må lykkes, det finnes ikke noe alternativ.