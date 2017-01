Theresa May kan legge føringer for en president som ikke aner hvor han står politisk

Kommentar Hva er det finansminister Siv Jensen og statsminister Theresa May har skjønt – som ikke president Donald Trump og fiskeriminister Per Sandberg helt forstår?

Jo, at Brexit, proteksjonisme og handelskrig er alt annet enn gunstig for norsk og britisk økonomi.

I dag har Storbritannias regjeringssjef Theresa May, som første statsleder, direkte samtaler med USAs 45. president i Det hvite hus.

"Hun er den første regjeringssjef som snakker direkte med Trump, og kan legge føringer for en president som tilsynelatende ikke aner hvor han står politisk...

Det er ikke bare et symboltungt møte mellom to nære allierte med historisk tette bånd, men praten May og Trump imellom anses som vel så viktig på det personlige plan. Også storpolitikk handler i høyeste grad om den menneskelige faktor. Ikke minst nå som forholdet mellom London og Washington, D.C. skal restartes – eller reddes, som noen synes å mene – og forutsetningene for det meste er endret.

Maggie & Ronnie

Så når presidenten forskutterer de gode relasjoner til statsminister May ved å omtale henne som «min Maggie», ønsker han underforstått å være «hennes Ronnie» – en forsøksvis hjertelig, men ikke desto mindre beregnende referanse til 80-tallets transatlantiske superpar, Margaret Thatcher og Ronald Reagan.

Selv konservative kommentatorer fra Mays eget parti tviler sterkt på at hun nærer den samme entusiasme.

Den nåværende britiske statsministeren er ikke like bratt i nakken som sin forgjenger, og USAs sittende president kan ikke på noe vis beskyldes for å være i besittelse av Reagans sjarm, eller politiske teft, for den del.

Tvert imot har ikke de to nasjoner hatt et mer kontrasterende og motsetningsfylt lederskap siden William Gladstone og Ulysses S. Grant, ifølge en kommentarartikkel i den mørkeblå avisen The Daily Telegraph, skrevet av tidligere utenriksminister og Tory-leder William Hague.

Gladstone (1809–98) var en genuin politisk begavelse, en stor folketaler som var britisk statsminister i hele fire omganger, mens general Grants ettermæle som president handler om kaos, skandaler og korrupsjon. «De slapp å møtes», bemerker Hague lakonisk.

Katastrofalt

– Å forlate EU er en risiko, men et kjølig forhold til USA vil være katastrofalt, fremholder Mays tidligere regjeringskollega, som i samme artikkel minner om alt britiske statsministere har vært nødt til å bite i seg fra amerikanske presidenter gjennom historien for å opprettholde gode forbindelser.

Selv Winston Churchill valgte å bøye seg overfor Roosevelt, enda så uenig han var i oppdelingen av etterkrigs-Europa.

Hvor galt det kan gå, er Suez-krisen i 1956 og konflikten mellom statsminister Anthony Eden og president Eisenhower selve skrekkeksemplet. Ikke bare la den Sir Anthonys lange politiske karriere i grus, men for en hel verden ble det synliggjort at Storbritannias stormaktstid var over, og at det nå var USA og Sovjetunionen som bestemte.

Helt siden Pearl Harbor i 1941 har britiske og amerikanske myndigheter delt mange felles strategier og visjoner.

Theresa May kommer til et USA der et helt nytt mannskap med andre verdier, et annet tankesett og et ganske annet verdensbilde nå har overtatt Det hvite hus. Fortsatt er det mer som forener enn som skiller. Men det som skiller er så fundamentalt avvikende, at den britiske statsministeren står overfor utfordringer ingen av hennes forgjengere noensinne har måttet dvele ved i dialogen med Det ovale kontor.

Kolliderende oppfatninger

Theresa Mays uro er langt på vei den samme som Siv Jensen uttrykte i en tale på finanskonferansen tirsdag, der hun beskrev sine bekymringer for den norske økonomien etter Brexit og Trump. Hennes nestkommanderende i Frp, Per Sandberg, mener tvert imot at Brexit er godt nytt for Norge og uttalte til NRK onsdag at britenes farvel med EU innebærer bedre handelsmuligheter for norske interesser.

Begge disse syn kan neppe stemme, slik også Storbritannias statsminister – en mangeårig og fremtredende forkjemper for global frihandel – må få avklart overfor Trump. Hans uttalte ønske om å avvikle internasjonale samarbeidsavtaler innen klima/miljø, forsvar og handel for å sette Amerika først, er ikke bare strid med alt Theresa May har stått for i sin politiske karriere, det bryter også med grunnleggende konservative prinsipper både ideologisk og økonomisk.

To forhold taler til Mays fordel: Hun er den første regjeringssjef som snakker direkte med Trump, og kan legge føringer for en president som tilsynelatende ikke aner hvor han står politisk, og som har utnevnt ministere med andre meninger enn de han selv hadde i beskikkelsesøyeblikket. Det er en regjering som ennå ikke har rukket å sementere en politikk.

Dette handler også om skadebegrensning, slik at presidenten forhindres i å begå ugjenkallelige feil som bare vil tjene Vladimir Putin og splitte Europa. William Hague mener sågar at det står om sikkerheten i hele den vestlige verden.

Den andre faktoren er Donald Trumps utilslørte forfengelighet, kanskje til og med en viss sentimentalitet overfor morens fødeland, Storbritannia.

Hennes entusiasme for det britiske kongehuset har nærmest vært en overskrift for hans eget forhold til øyriket. Bare av den grunn har han allerede lovet britene en bilateral handelsavtale som skal bli «very, very good».

The full Monty

For UK er det likevel viktigere å få en god avtale med sitt største marked, EU, så hvis Trump bygger tollmurer mot det øvrige Europa, kan den ene fort slå den andre i hjel. Proteksjonisme kan gi lokal gevinst, men oppturen er kortvarig. For Theresa May vil dette bli en avveining av hva som tjener Storbritannia på lang sikt.

Til sommeren har Trump mer eller mindre invitert seg selv hjem til henne på statsbesøk, og satt både Buckingham Palace og protokollavdelingen i Lancaster House (UD) i en viss forlegenhet med sine konkrete ønsker om hvordan det hele skal foregå. Ifølge The Telegraph har han forlangt «The full monty» – en offisiell mottakelse «som i pomp og prakt skal sette forgjengernes besøk i skyggen».

Det drøyeste likevel, skal man tro de konservatives hovedorgan, er at Trump har bedt om å få spille en runde golf på Dronningens private nihullsbane ved Balmoral mens dronning Elizabeth ser på. Angivelig for å toppe det berømte bildet av Ronald Reagan på ridetur med Dronningen i 1982.

Et brudd på all formell protokoll og kongelig etikette, ettersom statsbesøk foregår ved Windsor og Buckingham, mens Balmoral er majestetens private residens.

Men hvis Trump er verdens beste forhandler, slik han selv sier, og det ligger en handelsavtale i potten, kan det vel være at dronningen gjør som det forventes av britiske monarker: Lukker øynene og tenker på England.