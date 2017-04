Stoltenberg møter Trump i kritisk uke

Kommentar WASHINGTON D.C. (VG) NATO har savnet amerikansk lederskap. Men å bli ledet inn i en ny krig er det siste alliansen vil.

I dag møter NATOs generalsekretær Donald Trump i Det hvite hus. Det skjer i en uke der usikkerheten og støyen rundt presidentens utenrikspolitikk er større enn på lenge. Nå er det ikke bare hva Trump sier som får folk til å klø seg i hodet, nå er det også hva han gjør. Rakettangrepet mot den syriske flybasen forrige uke har snudd opp ned på mange av forestillingene om Trump-administrasjonens utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Stoltenberg har en krevende jobb med å holde NATO sammen i de konfliktene som preger verdensbildet. President Obama var mindre interessert og engasjert i NATO enn sine forgjengere. Han la lite press på medlemslandene for at de skulle øke forsvarsbudsjettene, noe som skapte frustrasjon hos alliansens forsvarsministre og generaler. I ettertid ser man også at USA under Obama ikke hadde noen god strategi for å håndtere et mer aggressivt Russland under Putin.

LES OGSÅ: Slik skal NATO innfri Trumps pengekrav

Etter overfallet på Krim klarte NATO å samle seg rundt det som har med klassisk europeisk sikkerhet å gjøre. NATO-styrker er på plass i Baltikum og Polen, og det er en samlet politisk retorikk om forholdet mellom alliansen og Russland. Etter den lange, seige og lite suksessrike krigen i Afghanistan, var det som om et noe mer militarisert Russland ga NATO ny mening. Det var håndterbart og kjent, og direkte fysisk knyttet til europeisk sikkerhet. Det alliansen var bygget på, og hadde drevet med helt til den kalde krigen sluttet.

Mitt inntrykk er at NATO-landenes måte å håndtere Russland på, i stor grad ble utformet av europeerne selv. Det var ikke USA som la politikken og de andre som fulgte etter. Obama sluttet seg til en politikk som ble utformet i NATO, ikke minst etter kraftig påtrykk fra Polen og andre østeuropeiske land. Norge og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, var også tidlig ute med en retning i den nye Russlandspolitikken. Blant annet sa Søreide på talkshowet Morning Joe her i USA at forholdet til Russland var "varig endret".

LES OGSÅ: USAs Syria-strategi kan endre seg

Derfor ble det nærmest panikk da Trump vant valget og både kritiserte NATO og ga inntrykk av at han skulle endre USAs russlandspolitikk. Hadde det skjedd, hadde hele bunne ramlet ut av det NATO bygget opp de siste årene. Uten fast støtte fra USA finnes det ingen troverdig avskrekking i øst.

Trumps folk har brukt de første månedene på å berolige NATO og Europa om at politikken ligger fast. Ordene er hørt i Europas hovedsteder, men usikkerheten har sittet langt inne. Nå tror jeg den er på vei bort.

Det som vil være vanskelig i NATO fremover er Syria og Midtøsten. I det USA engasjerer seg dypere i Syria, vil NATO på en eller annen måte bli involvert. I lang tid har USA bedt Europa engasjere seg mer i Syria og Irak. Man har presset frem militære bidrag, også fra Norge. Motviljen i mange europeiske land er betydelig.

LES OGSÅ: Gassoffer hyller USA for angrepet på Assad-regimet

Dagens ramme rundt Syria-innsatsen er opplæring av lokale styrker og oppbygging av et fungerende sikkerhetsapparat. Såkalt kapasitetsbygging. Det er noe direkte militær innsats, men stort sett som støtte til lokale styrker i kampen mot IS. Selve borgerkrigen i Syria, mellom president Assad og opprørerne har man holdt seg langt unna. Ingen ønsker eller orker noen ny langvarig militær operasjon i Midtøsten. At USA har holdt seg langt unna det, har dermed passet ganske godt for mange i Europa.

Nå kan dette endre seg. Rakettangrepet mot flyplassen der de kjemiske våpnene skal ha blitt laste opp på et fly, kan være første skritt i en helt ny politikk. Både i Midtøsten og i forholdet til Russland. Angrepet må forstås som en politisk handling. Et signal om at USA ønsker å være med i spillet, og den største aktøren. At ikke Russland, Iran og de andre aktørene i Syria skal få holde på alene.

LES OGSÅ: Slik endret Trump mening om Syria

Om det er begynnelsen på et større militært engasjement er usikkert. Det trenger ikke å være det. Men hvis USA ser for seg en mer aktiv rolle, så vil NATO-landene måtte ta stilling til om de skal være med. Som allianse eller som enkeltland. Å holde det sammen, blir svært krevende for Stoltenberg.

Økt spenning mellom USA og Russland i Syria vil også gripe rett inn i europeisk sikkerhet. Flere NATO-land vil strekke seg langt for å unngå økt spenning i øst. Det vil påvirke alt de mener om hva man bør gjøre i sør.

Det Trump sier om Syria og Russland til Stoltenberg i dag, kan være avgjørende for om NATO klarer å holde sammen i en verden som er krevende.