Slik følger du reality-presidenten

Kommentar Farmen er over. Men verdens største realityshow fortsetter. Her er noen tips om hvor du kan følge med.

Valgkampen, valget, transitperioden, innsettelsen og de første ukene av Donald Trumps presidenperiode er uten tvil det mest intense «reality»-showet verden noen gang har sett, med en av verdens mest erfarne realityshowstjerner i sentrum.

For noen av oss er det ikke nok å følge med gjennom sporadiske nyhetssendinger og pushvarsler - vi trenger å kunne plugge oss rett inn i hovedpulsåren på nyhetsstrømmen, for å kunne følge Sirkus Trump fra minutt til minutt. Her er noen tips om hvor man kan koble seg til.

Den europeiske utgaven av CNN følger ikke dramaet like tett som det amerikanske moderskipet, men et par av programmene i løpet av nyhetsdøgnet løftes likefullt rett fra amerikanske CNN. Så om du har CNN som en del av kabelpakken, få med deg «Wolf» hverdager klokken 1900. Programmet er oppkalt etter programleder Wolf Blitzer, CNNs seniorreporter som intervjuver gjester om de mest presserende spørsmål i dagens Trumpdrama.

Fra klokken 0200 om natten går også kanalens mest populære kveldsshow fra USA, «Anderson Cooper 360», hvor det amerikanske nyhetsdøgnet oppsummeres. Sett PVR-boksen på opptak og se det til frokost, om du ikke orker å sitte oppe så lenge.

Det er også fullt mulig å google seg frem til diverse tvilsomme nettsteder som strømmer kanaler som CNN, FoxNews og MSNBC direkte hele døgnet. Opphavsretten er tvilsom og den tekniske kvaliteten dårlig, (det er derfor jeg ikke oppgir noen adresser), men det er fint mulig å få med seg innholdet.

Av nettsteder er politico.com og TheHill.com blant de som er raskest ute med politiske nyheter. Disse kan også følges på twitter, sammen med alle de store nyhetsbyråene, Associated Press, Reuters, og selvfølgelig de store tv-kanalene og avisene.

Det aller mest spennende er selvfølgelig å følge gubben sjøl, president Donald J. Trump, på twitter, hvor han opptrer under profilen @realDonaldTrump. Man har nesten kunnet stille klokken etter Trumps morgen-tweeter, som vanligvis kommer hver dag innen klokken 14.00 norsk tid.

Da den var forsinket noen timer sist tirsdag, førte det til spekulasjoner i flere kanaler. For dette er historiens første reality-presidentskap. Og hvis du blunker, risikerer du å gå glipp av noe viktig.

