Siste etappe

NEW YORK (VG) Hvis Donald Trump vinner det amerikanske presidentvalget på tirsdag, har han beseiret det største amerikanske valgkampmaskineriet i USAs historie.

Onsdag besøkte Donald Trump Florida, mens hans visepresidentkandidat Mike Pence var i Colorado, Arizona og New Mexico.

Samtidig var Hillary Clinton i Arizona og Nevada.

Hennes visepresidentkandidat Mike Kaine var i Iowa.

Hennes tidligere rival Bernie Sanders drev valgkamp for henne i Wisconsin og Michigan.

Datteren Chelsea Clinton var i Wisconsin og Colorado.

Ektemannen Bill Clinton var i Iowa.

Og senator Elisabeth Warren, som også er populær blant de tidligere Sanderstilhengerne, var i Nevada.

Og for sikkerhets skyld topper hun laget med visepresident joe Biden i Forida og selveste president Obama i North Carolina.

Clintonkampanjen har satt av 25,8 millioner dollar til tv-reklame i 13 vippestater i løpet av valgkampens siste uke. Trumpkampanjen skal bruke rundt halvparten, 13,3 millioner, i 12 stater.

Clinton har også massiv støtte fra såkalte Super PACs, politiske aksjonsgrupper som samler inn og bruker penger på vegne av en kandidat uten å ha noen direkte kontakt eller samkjøring med kampanjen. Grupper som støtter Clinton pøser nå inn nesten dobbelt så mye penger på tv-reklame som grupper som støtter Trump.

Trump trekker mye folk og vekker begeistring på møter. Men Clinton har en såkalt «bakkeoperasjon» i de forskjellige vippestatene som teller over 15.000 betalte og frivillige medarbeidere som vil banke på dører, kjøre folk til valglokalene, overtale folk til å stemme.

Trump har ikke bygget noen slik organisasjon og hviler seg mye på de snaut 1.500 valgkampmedarbeiderne som er hyret inn av Det republikanske partiet.

På toppen av det hele har Clinton ledet på gjennomsnittet av alle målinger siden demokratenes landsmøte i sommer, selv om marginene har beveget seg kraftig. Så hvorfor oppfører Clintonkampanjen seg i disse siste dagene som om de nå står i fare for å tape?

Fordi det som virket som komfortabel seiling mot målet for en uke siden, nå er blitt satt ut av kurs ved et par plutselige stormkast. Først og fremst ved nyheten forrige uke om at forsikringspremien på Obamacare ville øke med over 20 prosent i snitt. Dernest ved nyheten om at FBI igjen ser på innholdet i Clintons famøse epostserver fra da hun var utenriksminister. Saken er ikke nødvendigvis skadelig i seg selv, så lenge det ikke er kommet frem noe kritikkverdig. Men den holder Hillary Clinton helt på topp i nyhetsbildet og Trump lenger nede. Og i denne helt spesielle valgkampen har paradoksalt nok mye oppmerksomhet virket overveiende negativt.

Trump gjorde det best tidlig i høst da fokuset var på Clintons helse og på hennes uttalelser om at femti prosent av hans tilhengere var «avskyelige». Lykken snudde for Clinton under den første tv-debatten da Trump opptrådte så udisiplinert og i tiden etterpå da alle nyhetene om hans forhold til kvinner dominerte nyhetene.

Men samtidig som nyhetene har gått mot Clinton, har åpenbart Trumps kampanjeledelse lykkes i å få kandidaten sin til å opptre mer disiplinert. Han holder seg til manus og leser fra teleprompteren på valgmøtene. Han sender ikke ut opphissede tweeter midt på natten. Han har ikke fornærmet enkeltpersoner eller grupper i nevneverdig grad på over en uke.

Så lenge han klarer å holde seg, og fortsetter å hamre løs på Obamacare og Clintons eposter, holder han Clinton på defensiven. Dermed røk Clintons planer for innspurten. Hun hadde utvilsomt ønsket å tone ned angrepene på Trump og heller fremstå som en landsmoder og brobygger og la Trump få gjøre det vanskelig for seg selv på egenhånd.

Strategien har slått feil. Tirsdag måtte hun trekke frem Alicia Marchado, den tidligere Miss Universevinneren fra Venezuela, som hevdet at Donald Trump hadde latterliggjort og hånet henne som «Miss Piggy» og «Miss Hushjelp» for 20 år siden, og som markerte vendepunktet forrige gangen vinden begynte å blåse Clintons vei igjen.

Det kan virke desperat, og det er virkelig ikke den statskvinnelige finalen hun hadde ønsket seg. Men Clintonkampanen vet hva de gjør, de besitter sitt eget meningsmålingsinstitutt langt mer omfattende, sofistikert og detaljert enn hva de offentlige byråene opererer med.

Og likevel var det i følge USAs fremste statistikkguru Nate Silver på FiveThirtyEight, var det onsdag 30 prosents sjanse for at Trump kunne bli president. En uke tidligere var det bare 15 prosent. Skulle han klare å vinne har han ikke bare slått oddsene, men også en av de mest formidable politiske maskineriene som noen gang har operert under en amerikansk valgkamp.

ANDERS GIÆVER TEGNING: ROAR HAGEN