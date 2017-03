Så var Trump plutselig en president

Kommentar WASHINGTON D.C. (VG) Nattens tale til Kongressen så ut som et vendepunkt for president Donald Trump.

Folk holdt pusten før Donald Trump skulle tale til Kongressen i kveld. Slik man alltid gjør når USAs mest kontroversielle president på et par mannsaldre slippes løs i fri dressur foran kameraene. Vi er vant til at Trump sjokkerer, overrasker, flabber og jabber om seg selv og egen storhet, og oppfører som alt annet enn det vi er vant til fra amerikanske presidenter.

Hans bekmørke tale på innsettelsesdagen, om et USA som nærmest var ødelagt av korrupsjon, kriminalitet, uregulert innvandring og selvpåført underdanighet i møtet med resten av verden vakte frykt og avsky langt inn i hans eget parti.

Så hva skulle man få i natt, når han for første gang talte til en samlet kongress? En tale man forventet skulle trekke opp noen linjer for hans presidentperiode.

Trump overrasket igjen. For det var en helt annen mann som talte til nasjonen enn det vi har sett før. Det var ikke lenger bare Donald Trump, det var USAs president. Han snakket om kraften som ligger i det amerikanske folket, om optimisme, vekst, nye jobber og en verden med færre kriger og konflikter. Om behovet for samhold og samarbeid, side om side med en tøffere linje mot det han og hans parti mener står i veien for at USA skal bli større og bedre.

Han snakket til enken etter spesialsoldat William "Ryan" Owens. Hun satt i salen og gråt mens Trump roste mannens offer for USA. Et slikt øyeblikk som går rett i hjertene på folk uansett hvilken side av politikken de befinner seg på.

Det var en slik tale som vi er vant til at amerikanske presidenter holder. Og den var god. Det var i øyeblikk ubegripelig at dette var samme mann som lirer av seg bitre selvopptatte twitter-meldinger grytidlig om morgenen, eller skryter uhemmet av seg selv i de fleste sammenhenger. En meningsmåling gjengitt på CNN en knapp time etter talen viste at nesten åtti prosent av dem som hadde sett talen på tv synes den var god. Det er tall som er milevis unna Trumps labre "job approval"-målinger.

Talen ga også noen politiske avklaringer. Trumps hovedmål er å skape økonomisk vekst og flere jobber i USA. Mer velstand til brede grupper. Et tradisjonelt og velvalgt mål for en ny president. I tillegg er det politisk smart. Fordi Trump arver en økonomi som er i medgang, med fallende arbeidsledighet og betydelig optimisme.

Det gjenstår å se om den Trumpen som talte i natt er den vi får se i tiden fremover. Kanskje dette var et unntak, og at han raskt er tilbake til sin uforsonlige og provoserende stil. Men, for en president som frem til nå har gjort sitt beste for å splitte USA, dyrke politiske avgrunner og male opp et skrekkbilde av tilstanden i landet sitt, så var dette noe helt nytt. For første gang på lenge var det vanskelig å finne noe å vemmes eller gispe eller flire rått av etter en drøy time med Trump direkte på tv.