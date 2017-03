Russlandsporet som herjer med Trump

Kommentar Mistanken om at Trumps folk har for tette bånd til den tradisjonelle fienden i øst går ikke bort. Presidenten svarer som han pleier, med motangrep.

USAs nye president liker bråk, provokasjoner og klare fiendebilder. Trump sprenger alle rammer for hvordan en amerikansk president kan fremstå i offentligheten. Han lyver, han er usmakelig, han er smålig og hevngjerrig og han er nærmest grenseløst pompøs. Han slipper unna med alt dette.

Mange i USA er så lei av det de oppfatter som en fjern, elitistisk og nedlatende politisk klasse at de ser gjennom fingrene med alle Trumps karakterbrister. Noen synes kanskje også de er forfriskende at Trump er en som gir fingeren til all den politiske borgerligheten og dannelsen som tradisjonelt dominerer Washington. Folket har inntatt salongene lissom.

At Trump er så uortodoks blir brukt for å ramme ham. Små ting blir blåst opp, som den latterlige forargelsen over at hans rådgiver Kellyanne Conway hadde sittet med skoene i en sofa på det ovale kontor for å få tatt et bilde. At han karakteriserer pressen som løgnere, blir også av noen fremstilt som rammende angrep på demokratiet. Det er det ikke, pressefriheten og folks interesse for nyheter overlever slikt.

Alle disse angrepene mot Trump, som har kommet i en helt uavbrutt strøm helt siden valgkampen begynte for om lag et år siden, gjør lite inntrykk. Trump vant valget, selv om han hadde sagt ting som «grab 'em by the pussy» og gjorde noen dårlige debatter. Trump har nå det republikanske partiet ganske solid i ryggen, selv om de signerte opprop mot ham i valgkampen.

Og, Trumps første uker i Det hvite hus har, trass i all støyen og kritikken, gått noenlunde etter skjema. Europa og verden er i ferd med å senke skuldrene etter ha møtt utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister James Mattis. Etter at Michael Flynn forsvant fra jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver, har den delen av Det hvite hus blitt befolket av personer med tung erfaring og klare hoder.

Talen til Kongressen denne uken viste også at Trump har flere gir enn den krakilske uforutsigbarheten han har blitt kjent for. Angrepene mot Trump fordi han er Trump, eller fordi han er republikaner eller fordi han er så uvanlig eventuelt uspiselig, de vil ikke føre til noe. Trump selv ser mest av alt ut til å flire av dem. Et slikt spill kan han bedre enn sine motstandere, og et høyt og uforsonlig konfliktnivå holder hans tilhengere engasjert og mobilisert. Det var slik Trumps vant valget, ved å få valgkampen til å utspille seg på sine premisser.

Det er bare én ting som er genuint farlig for Trump, og det er mistanken om at han har for tette bånd til Russland. At han vant valget med hjelp fra Putin og russiske spioner. Det er i dette sporet Trump har lidd noen sviende nederlag, for eksempel da Flynn måtte gå av. Og det er verdt å merke seg at når disse beskyldningene kommer, så reagerer Trump på en helt egen måte. I dag nådde han nye høyder, da han anklaget Obama selv for å ha beordret avlytting av Trump Tower og hans organisasjon i ukene før valget i fjor.

Hvis dette er sant, så er det en skandale. I hvert fall hvis det er gjort for å ramme en kandidat i et valg. Men så langt har ikke Trump kommet med noen bevis, eller utdyping av påstandene. Er det så utenkelig at noen av USA etterretningstjenester kan ha gjort dette? Ikke hvis man var på sporet av koblinger mellom Trumps folk og russiske spioner.

LITT FOR GODE VENNER?: Påstander om for tett kontakt med Putin og Russland, får president Donald Trump til å gå amok på twitter. Foto: Spencer Platt , AFP

Det er akkurat denne mistanken, at Trump eller hans nærmeste skal ha samarbeidet med russisk etterretning, som ikke går bort. Det hefter noe ved alle kontaktene mellom Trumps folk og Russland i tiden før valget. Trumps justisminister Jeff Sessions har ikke snakket helt sant om kontakt med den russiske ambassadøren. Det er merkelig, ettersom det å ha kontakt med en ambassadør er helt normalt. Det er hele vitsen med diplomatiet at ambassadører har kontakt med politikere og valgkamporganisasjoner. Så hvorfor man skal lyve om det etterpå, får vi bare lure på.

Løgnene og bortforklaringene gjør uansett at koblingene mellom Team Trump og det som er avdekket om russiske datainnbrudd hos Demokratene blir tettere. Disse påstandene er gift i hele det politiske systemet. De sprer mistillit alle veier. Trump har beskyldt sine egne etterretningstjenester for nazi-metoder, for ulovlige lekkasjer og for å aktivt motarbeide sin egen president. Demokratene ønsker en bred gransking av forbindelsene mellom Trump og Russland og hva som egentlig skjedde i valgkampen.

Og nå trekkes altså tidligere president Obama inn i Trumps versjon av det hele. Nemlig at Russland-sporet er noe som de tapende Demokratene har funnet på for å ramme ham og skjule sin egen udugelighet. Og at «systemet» eller «Sumpen» som Trump liker å kalle den, ikke skydde noen metoder for å holde ham og hans tilhengere borte fra makten.

For meg ser Trumps forsvar noe desperat ut. Det kan tyde på at Russlands-anklagene plager ham mer enn han innrømmer. Hvis dette er så på jordet som han hevder bør det være en smal sak å legge anklagene døde uten å ty til slike angrep som Trump gjør nå. Det er noe som lukter sur agurk og vodka i gangene i Det hvite hus.