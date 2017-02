Rettsstaten vs. Donald Trump

Leder Når domstolen enda en gang har satt Donald Trumps innreiseforbud fra syv land til side, viser det at det amerikanske systemet fungerer.

Checks and balances – de innebygde mekanismene som skal sørge for at ingen deler av statsapparatet får for mye makt, har gjennom mer enn 200 år holdt det amerikanske demokratiet sterkt og levende.

Det sies at USAs grunnleggere laget et så genialt system at selv en idiot kunne styre, uten å ødelegge det. Dette systemet settes for alvor på prøve nå. USAs nyvalgte president, helt uten politisk erfaring, synes å tro at han kan styre verdens eneste gjenværende supermakt på samme måte som han styrte sitt næringslivsimperium.

Men slik er det ikke. Grunnloven binder enhver president. Og domstolene har sin lojalitet til Grunnloven, ikke til presidenten. Nettopp uavhengige domstoler er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Rettsstaten er grunnlaget for menneskers frihet, for at de kan leve og virke, med trygghet og forutsigbarhet.

For demokrati er mer enn frie valg. Det er likhet for loven, det er ytringsfrihet, og en fri og uavhengig presse. Trump synes ikke å respektere noe av dette. Det er betegnende når hans nominerte mann som ny høyesterettsdommer, Neil Gorsuch, skal ha sagt til senatorer at Trumps angrep på domstolene er demoraliserende.

Trumps pågående kamp mot mediene er også illustrerende for hans manglende demokratiforståelse. Amerikanske medier har en stolt historie. Vi har tillit til at de også denne gangen klarer å stå opp for den kritiske og uavhengige journalistikken, og møte makt med motmakt. Ytringsfriheten står støtt i den amerikanske grunnloven. Pressen nyter solid beskyttelse. Den er definitivt en del av checks and balances; av å holde makten i sjakk.

Det er for tidlig å si hva det endelige utfallet blir av Trumps innreiseforbud. Kanskje vil han moderere det, kanskje vil domstolene i så fall godta det i en mer dempet form. Uansett har de siste dagers hendelser vist oss at amerikanske domstoler kjenner sin rolle. Det er godt nytt, i tider som dette.