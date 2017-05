Reality-presidenten stopper etterforskningen

Kommentar Donald Trumps oppsigelse av FBI-sjef James Comey kan i verste fall bety at verden aldri får vite hva, eller om det skjedde noe mellom Trump-kampanjen og russerne under fjorårets valgkamp.

Trump fortsetter å regjere på omtrent samme måte som han drev realityshowet «The Apprentice». Med jevne mellomrom skal noen sparkes, og helst på mest mulig spektakulær måte. Men avskjedigelsen av Comey setter likevel en ny standard. USA har ikke opplevd noe lignende siden 1973, da Richard Nixon sparket spesialetterforsker Archibald Cox som etterforsket Watergateskandalen – noe som til slutt førte til at Nixon selv måtte trekke seg et snaut år senere.

Det mest fantastiske med oppsigelsen av Comey er begrunnelsen.Trumpadministrasjonen hevder at Comey må trekke seg på grunn av håndteringen av Hillary Clintons epostskandale i fjor. Den var nemlig utilbørlig – mot Clinton!

Dette står ikke til troende for noen som husker Trumps reaksjon på Comeys uttalelse i fjor sommer om at Clinton hadde vært «ekstremt uforsiktig» med epostene sine. Trump raste da over at det ikke ble tatt uttiltalte mot henne, og mente at hun ble beskyttet av systemet.

Og da Comey gjenåpnet etterforskningen en drøy uke før selve valget i november, jublet Trump at systemet ikke var så «fikset» som han først hadde trodd, og berømmet FBI for å får «skuta på rett kurs».

Og om han likevel hadde ment at Comey rent formelt hadde gått utover sitt mandat og derfor burde trekke seg, kunne han gjort det etter å ha blitt tatt i ed i januar. Men da bekreftet Trump tvert i mot at han hadde tillit Comey.

Det er da heller ikke Det hvite hus som har ført den formelle begrunnelsen i pennen, men vise-justisminister Rod Rosenstein, en mann uten partitilknytning, som sikkert er ærlig nok i sin oppfatning av Comeys opptreden. Comeas håndtering har vært meget kontroversiell blant demokratene, og Hillary Clinton ga ham det direkte ansvaret for valgresultatet.

Men at Trump og hans administrasjon skyver dette notatet foran seg nå, er veldig lett å oppfatte som et maktgrep fgor å fjerne mannen som leder etterforskningen av Trumpkampanjens kontakter med Russland.

Og den eneste måten man nå kan få sannheten på bordet om denne saken, er om det oppnevnes en uavhengig spesialetterforsker med fullmakt til å trenge dypt i materien.