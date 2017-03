Politikk for døve ører

Debatt Donald Trump er vilt populær blant republikanere, uansett hva han gjør.

THOR STEINHOVDEN, rådgiver i Agenda

Presidentens nye, mer dempede retorikk kan tyde på at han likevel ser viktigheten av å ikke kun være likt i egne rekker.

Det har stormet rundt USAs nye president siden han ble innsatt for halvannen måned siden. Russland-avsløringer, lekkasjer, krig med media, pressekonferanser og innreisenekten har dominert overskriftene. Snittmålinger viser faktisk at Trump er den mest upopulære, nye presidenten i moderne historie.

Thor Steinhovden.

Men den nye presidenten er ikke upopulær hos alle, tvert imot: Republikanere elsker Trump.

8/10 av republikanere mener Trump gjør en god jobb: Det har blitt en klisjé å si at USA er et delt land, men tallenes tale er klar. Trump er nemlig meget populær, ikke bare blant «kjernevelgere», men republikanere flest. Tall fra Quinnipiac University ga nylig presidenten sin verste måling så langt i perioden. I den samme målingen fikk han likevel positiv karakter av 83 prosent av republikanere – en overveldende støtte som går igjen i bortimot alle meningsmålinger.

På CPAC-konferansen nylig, en samling av konservative grasrots-aktivister, partifolk og eliten, fikk presidenten enda større oppslutning blant deltagerne. Det står i stor kontrast til 2011 når han ble buet av publikum, eller i fjor når Trump skippet hele konferansen og endte på tredjeplass i en måling av deltagernes presidentfavoritter.

I alle målingene jeg omtaler her er demokrater nesten like konstante i å gi presidenten strykkarakter. Og det motsatte var sant under Obama.

Dermed er det de uavhengige velgerne som er utslagsgivende. Flere av disse har gjort seg opp en mening om Trump den siste måneden: På Quinnipiac-målingen har tre prosent flere blitt positive til han, mens ti prosent flere har blitt negative.

Nesten ingen amerikanere har nå ingen mening om Trump.

8/10 republikanere stoler mer på at Trump sier sannheten enn media: Presidentens uttalte krig mot media får en hel verden til å riste på hodet. Respekterte nyhetsbyråer som New York Times, CNN og Washington Post har gang på gang blitt avskrevet som «fake news» av presidenten, og ble nylig utestengt fra en pressebriefing i Det hvite hus.

Når folk nylig ble spurt om hvem de stoler mest på til å si sannheten om viktige temaer, mediene eller Trump, så svarte litt over halvparten pressen. Men hele 37 prosent svarte Trump, ettersom hele 8/10 republikanere stoler mer på presidenten enn på media.

Når Trump angriper media er han ikke i utakt med sine konservative støttespillere. Fire av ti republikanere mener for eksempel at CNN er «en fiende av folket», mens 30 prosent gir samme vurdering av all media. Hele 8/10 republikanere tror at «mainstream media» ofte, eller noen ganger, rapporterer «fake news» til folket.

8/10 republikanere støtter Trumps innreisenekt: Verdensledere sto i kø for å ta avstand fra Trumps presidentordre om innreisenekt for flyktninger, og borgere fra Syria og seks andre land. Amerikanske flyplasser ble nedrent av demonstranter og asyladvokater. Over 900 diplomater skrev under på et opprop mot presidentordren før ankedomstolen i San Francisco til slutt suspenderte innføringen av den.

Mens enkelte republikanske Kongresspolitikere tok avstand fra Trumps handlinger, var dette først og fremst på grunn av måten det ble innført på, ikke innreisenekten i seg selv. Og her har republikanerne full støtte fra sine velgere: 8/10 republikanere støtter fortsatt Trumps innreisenekt.

Mens målinger tatt rett før og etter innføringen viste at et flertall i hele befolkningen var for innreisenekten, har tallet falt. Ifølge Pew Research Center er hele seks av ti amerikanere nå imot innreisenekten, mens republikanerne fortsetter å være for de nye retningslinjene.

8/10 republikanere tror USA har blitt styrket på verdensarenaen av Trump: Den nye presidenten har irritert kineserne i Taiwan-spørsmålet, sådd tvil om USAs støtte til NATO, og terget på seg Mexico. Trump vil kutte utenriksdepartementets budsjett med 37 prosent, ikke nødvendigvis støtte en tostatsløsning i Israel-Palestina konflikten, og har ved flere ganger ytret ønske om at USA burde beholdt Iraks olje.

Merkel avventer skeptisk Trumps neste steg, Hollande håner den nye presidenten, og britene debatterer hvorvidt Trump i det hele tatt bør ønskes velkommen til Storbritannia.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Men republikanerne er fornøyde: 82 prosent mener at Trumps utadrettede beslutninger så langt har styrket USAs rolle i verden. Til sammenligning svarer 38 prosent av alle i målingen det samme. Litt over halvparten mener Trump har svekket USA i utenrikspolitikken.

Populær, men polariserende: Skal vi tro disse målingene, kan Trump ikke gjøre noe galt i de aller fleste republikaneres bok. Like sikkert som at demokratene vil være imot det meste presidenten sier, så vil høyresiden støtte ham: «The end justifies the means».

Vil det si at kompromissets kunst er helt død i Washingtons gater? At all politikk vil falle for døve ører, så lenge det er motparten som foreslår den?

Svaret er mest sannsynlig ja i all overskuelig framtid, men det finnes fortsatt et lite håp. De som faller midt imellom demokratene og republikanerne har blitt mer skeptisk til Trump på en rekke områder, siden innsettelsen. Presidentens noe overraskende og mildere tone i sin tale til Kongressen kan jo tyde på at også han innser at han må appellere bredere enn til kun de mest hardbarka republikanerne. Ikke bare for praktisk gjennomføringsevne, siden demokrater kan stoppe mye av lovgivningen i Kongressen, men også med tanke på mellomvalget i 2018 og presidentvalget i 2020.

Trump innrømmet langt på vei dette da han nylig innrømmet at selv om han ville gitt seg selv toppkarakter for jobben han så langt har gjort, så har han litt å hente på formidling. Hvorvidt det betyr at vi vil få se mer av Trump 2.0. eller den gamle valgkamppresidenten fremover, gjenstår å se.

Og mens vi ser på at politisk kompromiss ligger i respirator i Washington, så kan vi i hvert fall være sikker på én ting: høyresiden elsker Trump.