Pinsevinden over Americas

Debatt Pinsebevegelsene har vind i seilene og får stadig mer politisk innflytelse - fra Alaska i nord til Patagonia i sør. Stemmene deres var avgjørende for at Dilma Rousseff måtte gå av som president i Brasil - og at Donald Trump ble president i USA.

På et flyveblad og plakater som ble delt ut i forkant av avstemningen om fred i Colombia tidligere i høst sto det: «Colombia er i fare for å bli et kommunistisk diktatur som umiddelbart vil innføre kjønnsidelogi. Stem NEI i folkeavstemningen. Jesus er i våre hjerter.»

Ideologia de genero – kjønnsideologi – er kodeord for at tradisjonelle kristne familieverdier er under angrep. Likestilling mellom kjønnene og at rettighetene til homser, lesber og transpersoner skulle ivaretas under overgangsprosessen til fred, ble altså for mye for kristne fundamentalister.

Da er det bedre med krig.

Fundamentalistisk

Det var selvsagt ikke hovedgrunnen til at det ble flertall for nei-et i folkeavstemningen om fredsavtalen i Colombia, men når det bare skilte noen tusen stemmer var disse avgjørende for nei-resultatet.

Nå er det inngått en ny avtale om fred, der er kjønn og homofiles rettigheter tonet litt ned, og det legges mer vekt på familieverdier og kirke.

Det er store forskjeller i teologi og geografi med det som jeg litt upresist samler inn under samlebetegnelsen «evangelikalisme» eller pinsevenner. Omtrent like upresist som når noen sier det fins en helhetlig høyre- eller venstreside.

Det er en ting disse kristenbevegelsene har til felles: Et fundamentalistisk syn på abort og homsenes rettigheter.

Med få unntak, som for eksempel den blodige pastor, diktator og general Rios Montt i Guatemala, har disse kristenbevegelsene tradisjonelt ikke vært så politisk aktive. I Brasil har de også vært mer opptatt av sosiale rettigheter og fattigdomsbekjempelse for fattige og støttet partier på venstresiden enn de mer konservative i USA. En viktig grunn for dette er også den lavere sosialøkonomiske statusen medlemmene har i Brasil enn i USA.

Men dette er i endring.

Klar høyredreining

Pinsevennene i Brasil har tatt en klar høyredreining de siste årene. Da president Dilma Rousseff fra Arbeiderpartiet (PT) ble stilt for riksrett tidligere i år, stemte den såkalte kristenbenken nesten unisont for at hun skulle gå av. Mange av de folkevalgte brydde seg mindre om partipisk enn straff fra egen menighet.

Kristenbenken har også tatt en mer høyredreining ved at de har stemt for å fryse bevilgninger til sosiale formål, helse og utdanning.

Om to år er det presidentvalg i Brasil. En av favorittene på meningsmålingene er «Norges-vennen» Marina Silva. Hun er også ordinært pastor i den største pinsemenigheten i landet. Hun har vært forsiktig å promotere sin religiøse tro. En som ikke er det er kandidaten fra ytterste høyre, Jair Bolsonaro. Han er en dypt religiøs mann som snakker om familieverdier, forsvarer tortur og vil innføre militærstyre i Brasil.

Som takk for at kristenbenken i Kongressen stemte for å fjerne Dilma Rousseff, har de nå fått flertall for at de skal igjen kunne definere familieverdier. Det skjer etter at Brasil lenge har gjennomført lover som skal sikre homofiles- og transpersoner rettigheter.

Så er man på jakt etter det promiskuøse Brasil, er det kanskje ikke så lurt å vente altfor lenge. Ordførere med utspring i pinsebevegelsene i flere byer har for eksempel prøvd å begrense den hedonistiske karnevalsfeiringen, lagt restriksjoner på fester og opptog som har røtter i den afro-brasilianske kulturen. For mange av de kristne lederne er alt som smaker av afrikansk-inspirert kultur og religion ensbetydende med arvesynden.

I USA har menighetene knyttet til evangelikalisme vært tradisjonelle støttespillere for det republikanske partiet. Det er ikke forandret selv om kandidaten i år var Donald Trump, som ingen kan påstå er noe englebarn.

Målinger viser at åtte av ti hvite evangelikere stemte på Trump – hvis personlige moral er tilsynelatende underordnet abortspørsmålet, synet på muslimer og det felles hatet mot Hillary Clinton.

Valget i år var også særlig viktig da den kommende presidenten skal utnevne flere dommere til USAs høyesterett. Trump har sagt at at han ville velge konservative dommere som vil tilbakekalle retten til ekteskap mellom personer av samme kjønn samt omstøte abortloven fra 1971 (Roe vs Wade) som gir adgang til sjølbestemt abort. Om han vil følge opp valgløftene er mer usikkert.

Rundt om i USAs bedehus ble det også fortalt at Donald Trump var en gjenfødt kristen – altså en som ber, tar avstand fra synder og tror på Frelseren.

Dette er noe Trump selv ikke har bekreftet. Men rundt om i landets bedehus – særlig i de viktige bibelbeltet og det såkalte rustbeltet, der pinsemenighetene står sterkt - ble det bedt for at Trump skulle bli landets nye president.

Det hjalp nok også at kommende visepresident Mike Pence har omtalt seg som «kristen, konservativ og deretter republikaner». En av de andre lederne der er Ben Carson, som etter sigende får en ministerpost under Trump. Han er kreasjonist, og mener jorda er 6000 år gammel. Han har dessuten sammenlignet homofili med overgrep mot barn.

Gjennombrudd også her?

Europa har de siste årene vært mer bekymret for fundamentalismen fra øst enn fra vest. Naturlig nok.

Likevel bør det vekke bekymring blant liberale fra venstre til høyre at kristenfundamentalismen får større betydning, også i vest. Det betyr mindre frihet for mange grupper.

I Norge hyllet predikanten Jan Hanvold Trump med at dette var en seier for ekteskapet mellom mann og kvinne, en seier for det ufødte barnet og at valget i USA ville gi ringvirkninger i Europa. Hanvold avsluttet med: «Dette er en virkelig halleluja-dag. Lovet være Herren. Som Leonard Cohen synger: First we take Manhattan, then we take Berlin, and then we take Norway. Norge for Jesus Kristus.»

Jeg velger heller å omskrive et annet Cohen-sitat: Jeg er ikke sikker på om man vil like det som kommer etter Americas.